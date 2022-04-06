«Лейкерс» потерял шансы на попадание в плей-офф НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде потерпел поражение от «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Лейкерс» потерял шансы на попадание в плей-офф НБА
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла на арене «Футпринт Центр», завершилась со счётом 121:110 в пользу команды Монти Уильямса.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Девин Букер, который набрал 32 очка.

Матч из-за травмы пропустил лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. 

«Финикс» лидирует в Западной конференции. «Лейкерс» занимает 11-е место в турнирной таблице. Команда Фрэнка Вогеля потеряла шансы на попадание в число участников плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Бруклин Нетс» проиграл «Атланта Хоукс» в матче НБА, несмотря на 55 очков Дюранта.

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