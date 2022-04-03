«Бруклин» проиграл «Атланте» в матче НБА, несмотря на 55 очков Дюранта

«Бруклин Нетс» потерпел поражение от «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Атланте и завершилась со счётом 122:115 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, который набрал 55 очков, а его партнёр по команде Кайри Ирвинг записал в свой актив 31 балл.

В составе «Хоукс» дабл-дабл оформил Трей Янг, который набрал 36 очков и отдал десять передач.

«Атланта» продлила победную серию до пяти матчей, а «Бруклин» проиграл третий раз за последние четыре матча.

Ранее сообщалось, что 49 очков Девина принесли «Финикс Санз» победу над «Денвер Наггетс» в НБА.