49 очков Букера принесли «Финиксу» победу над «Денвером»
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Игра, которая прошла в Денвере, завершилась со счётом 140:130 в пользу команды из Аризоны.
«Санз» одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате НБА.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер, который набрал 49 очков. Он также оформил дабл-дабл (десять перехватов).
«Санз» лидирует в Западной конференции. «Наггетс» занимает шестое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что трипл-дабл Леброна Джеймса принёс «Лейкерс» победу над «Кливлендом».