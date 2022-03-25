49 очков Букера принесли «Финиксу» победу над «Денвером»

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«Финикс Санз» в гостях переиграл «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
49 очков Букера принесли «Финиксу» победу над «Денвером»
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла в Денвере, завершилась со счётом 140:130 в пользу команды из Аризоны.

«Санз» одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате НБА.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер, который набрал 49 очков. Он также оформил дабл-дабл (десять перехватов).

«Санз» лидирует в Западной конференции. «Наггетс» занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Леброна Джеймса принёс «Лейкерс» победу над «Кливлендом».

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