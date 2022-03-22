Трипл-дабл Джеймса принёс «Лейкерс» победу над «Кливлендом»

«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) переиграли «Кливленд Кавальерс».

Игра, которая прошла на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус», завершилась со счётом 131:120 в пользу команды из Калифорнии.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Он набрал 38 очков, а также сделал 11 подборов и 12 передач.

«Лейкерс» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Кливленд» идёт на восьмой строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что Джеймс поднялся на второе место по набранным очкам в истории НБА.