Трипл-дабл Джеймса принёс «Лейкерс» победу над «Кливлендом»
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Игра, которая прошла на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус», завершилась со счётом 131:120 в пользу команды из Калифорнии.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Он набрал 38 очков, а также сделал 11 подборов и 12 передач.
«Лейкерс» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Кливленд» идёт на восьмой строчке на Востоке.
Ранее сообщалось, что Джеймс поднялся на второе место по набранным очкам в истории НБА.