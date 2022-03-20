Леброн Джеймс поднялся на второе место по набранным очкам в истории НБА

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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал вторым в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по набранным очкам.
Леброн Джеймс поднялся на второе место по набранным очкам в истории НБА
  • AP

В матче с «Вашингтон Уизардс» Леброн заработал 38 очков, что позволило ему обогнать Карла Мэлоуна (36 928 очков) и занять второе место в рейтинге НБА. Лидером является Карим Абдул-Джаббар с 38 387 очками.

Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА. По четыре раза его признавали лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.

Ранее трипл-дабл Уэстбрука помог «Лейкерс» обыграть «Торонто» в матче НБА.

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