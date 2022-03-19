Трипл-дабл Уэстбрука помог «Лейкерс» обыграть «Торонто» в матче НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» в овертайме нанёс поражение «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра, которая прошла в Торонто, завершилась со счётом 128:123 в пользу команды из США.

Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс, который набрал 36 очков. Трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук (22 очка, десять подборов, десять передач).

«Лейкерс» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто» располагается на седьмой позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что Джеймс стал первым игроком в НБА, сделавшим по 10 тыс. подборов и передач в карьере.