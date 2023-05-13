«Пролечусь и пойду дальше»: у олимпийской чемпионки по гандболу Бобровниковой диагностировали лимфому Ходжкина

У олимпийской чемпионки Владлены Бобровниковой обнаружена лимфома Ходжкина. Диагноз ей поставили после удаления лимфоузла над ключицей. Сейчас 35-летняя гандболистка находится в онкологической больнице, где уже начала проходить курс химиотерапии. В середине июля станет ясно, насколько эффективно лечение и понадобится ли дополнительно лучевая терапия.

Жизнь очень непредсказуема: порой страшная болезнь может возникнуть из ниоткуда у самого, казалось бы, здорового человека. И даже занятия спортом на профессиональном уровне, когда за твоим организмом пристально следят специалисты, ничего не гарантируют. Именно в такой ситуации оказалась олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро, а также бронзовый призёр Игр в Токио Владлена Бобровникова, которая в данный момент выступает за гандбольный «Ростов-Дон». У неё обнаружили опухолевое заболевание — лимфому Ходжкина.

Всё случилось в апреле: 35-летнюю спортсменку начал беспокоить лимфоузел над ключицей. Врачи порекомендовали девушке удалить его и взять образец на биопсию, поскольку он был немного увеличен. Операция состоялась 17-го числа, а в конце недели стали известны результаты исследования.

«В первые секунды я была в ступоре, потом начала думать, что делать и куда идти. Все эти заботы взял на себя Иван Саввиди (председатель попечительского совета клуба. — RT): дал адрес и сказал, к какому врачу обращаться. Сделали оперативно все необходимые анализы и позитронно-эмиссионную томографию, чтобы посмотреть, в какие места распространилась болезнь», — приводит слова Владлены официальный сайт «Ростов-Дона».

Уже 4 мая девушку положили в местное ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России. Медлить было нельзя: исследования показали, что во многих лимфоузлах гандболистки находятся злокачественные скопления клеток, поэтому требовалось срочно начинать химиотерапию.

«Врачи объяснили: нужно потихоньку, шаг за шагом идти от точки А (начало моей болезни) к точке Б (полному выздоровлению). Очень важную фразу мне сказала медсестра, которая в первый день пришла мне ставить капельницу: «Сегодня ты — болеющая, а завтра — выздоравливающая», — рассказала Бобровникова.

Ожидается, что уже через неделю спортсменку выпишут домой. Всего же, предположительно, потребуется шесть курсов химиотерапии.

«После лечения я могу сделать ещё раз ПЭТ КТ и, надеюсь, всё будет в порядке и я выйду в ремиссию. Если у врачей будут какие-то сомнения, нужно будет проводить лучевую терапию, которая считается в нашем онкоинституте одной из лучших на юге России», — объяснила Владлена.

Но самое главное — несмотря на диагноз, гандболистка, будучи настоящим бойцом, смотрит на ситуацию с позитивом и не сдаётся.

«Воспринимаю это просто как болезнь, не даю ей каких-то всем известных, страшных названий. Жестковатые методы лечения, да. Но ничего, я пролечусь, скину эту болячку с себя и пойду дальше. У меня уже есть планы к середине июля, когда я пройду все шесть этапов лечения, выйти в ремиссию. Есть задача вылечиться, чтобы все курсы химиотерапии прошли плавно и гладко, с меньшими потерями», — заявила Бобровникова.

Спортсменка постаралась найти положительные моменты даже в том, что из-за химиотерапии у неё начнут выпадать волосы. Как отметила девушка, она всё равно никак не сможет на это повлиять.

«Заказала себе восемь симпатичных косыночек, посмотрю красивые парики. Все, думаю, догадываются, что под каре я подстриглась именно из-за предстоящего лечения. Говорят, волосы потом отрастут ещё красивее и мягче (смеётся)… Я никогда не сдавалась и не сдамся. Смотрю в будущее с большим позитивом, нет даже мыслей, что лечение мне не поможет», — добавила гандболистка.

Семья и команда стараются максимально поддержать Владлену в сложной ситуации. Одноклубницы уже посещали её в больнице, муж задаривает подарками, а мама готовит вкусные блюда. Узнав о диагнозе, пожелали Бобровниковой скорейшего выздоровления и в Олимпийском комитете России.

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«Прямо сейчас спортсменка проходит лечение под наблюдением врачей. Желаем Владлене много сил и крепости духа», — сказано в Telegram-канале ОКР.

Не остался в стороне заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов, который возглавлял национальную команду в 2016 году в Рио-де-Жанейро и хорошо знает Владлену.

«Мне очень жаль, что таких молодых людей настигает эта гадость. Я желаю, чтобы Бобровникова сжала зубы покрепче, закусила всё, что только можно, и держалась. Она сильный человек, будем верить в то, что она выздоровеет. Я желаю ей только этого. Ей ещё жить и жить», — сказал собеседник RT.

С лимфомой Ходжкина совсем недавно боролся ещё один российский спортсмен — юный хоккеист Иван Мирошниченко. К счастью, спортсмен сумел справиться с недугом. В прошлом году он прошёл полный курс лечения и в декабре уже начал выступать за «Авангард» в КХЛ, а 2 мая подписал трёхлетний контракт с «Вашингтоном».