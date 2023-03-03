Гандболистки сборной России выиграли международный турнир Кубок дружбы

Женская сборная России по гандболу одержала победу на международном турнире «Кубок дружбы».

Главная команда нанесла поражение второму составу национальной команды в заключительном матче соревнований в Москве со счётом 35:34. Самым результативным игроком в составе победителей стала Анастасия Илларионова (восемь голов).

Первая сборная выиграла во всех трёх матчах. Белоруссия обыграла китайский «Феникс» со счётом 32:22 и стала бронзовым призёром турнира.

Ранее глава Федерации гандбола России (ФГР) назвал ряд стран Европы, желающих возвращения российских спортсменов на международные соревнования.