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Гандболистки сборной России выиграли международный турнир Кубок дружбы

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Женская сборная России по гандболу одержала победу на международном турнире «Кубок дружбы».
Гандболистки сборной России выиграли международный турнир Кубок дружбы
  • РИА Новости

Главная команда нанесла поражение второму составу национальной команды в заключительном матче соревнований в Москве со счётом 35:34. Самым результативным игроком в составе победителей стала Анастасия Илларионова (восемь голов).

Первая сборная выиграла во всех трёх матчах. Белоруссия обыграла китайский «Феникс» со счётом 32:22 и стала бронзовым призёром турнира.

Ранее глава Федерации гандбола России (ФГР) назвал ряд стран Европы, желающих возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

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