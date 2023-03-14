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Федерация гандбола России хочет организовать турнир с командами из Азии

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Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин рассказал, что в организации планируют организовать турнир с участием команд из Азии.
Федерация гандбола России хочет организовать турнир с командами из Азии
  • Gettyimages.ru
  • © Anchiy

«Мы находимся в контакте с Бахрейном, Ираном, обмениваемся информацией с Катаром. Ищем возможности для организации большого турнира, будь то в России или где-то ещё. И нашей сборной, и команде Беларуси будет полезно разнообразить круг спарринг-партнёров, а в названных странах Азии неплохие соперники», — приводит слова Воронина пресс-служба ОКР.

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