Федерация гандбола России хочет организовать турнир с командами из Азии

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин рассказал, что в организации планируют организовать турнир с участием команд из Азии.

«Мы находимся в контакте с Бахрейном, Ираном, обмениваемся информацией с Катаром. Ищем возможности для организации большого турнира, будь то в России или где-то ещё. И нашей сборной, и команде Беларуси будет полезно разнообразить круг спарринг-партнёров, а в названных странах Азии неплохие соперники», — приводит слова Воронина пресс-служба ОКР.

EHF приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

25 января Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) в адрес правительства Великобритании.