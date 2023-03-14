Журова — о заявлении МОК в адрес правительства Великобритании: они прекрасно понимают, как далеко зашли эти санкции

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) в адрес правительства Великобритании.

«Я абсолютно согласна с позицией МОК. Это беспрецедентное давление: влияние на спортсменов, влияние на спонсоров. То есть со всех сторон пытаются нас задушить, но цепляют при этом других. МОК так и заявил: «Вы что вообще обсуждаете? У нас ещё по русским решения нет, а вы на нас давите ещё до его принятия. Вы чего добиваетесь?» Так что они прекрасно понимают, как далеко зашли эти санкции. И что это уже никуда не годится», — заявила Журова RT.

Ранее Журова высказалась о давлении Великобритании на спонсоров Олимпийских игр.