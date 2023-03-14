Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о давлении Великобритании на спонсоров Олимпийских игр.

«Если так продолжится, то МОК плюнет на всё и вернётся к старому формату Олимпийских игр, когда они проводились без участия спонсоров. Так что эти политические игры только мешают компаниям распространять свои товары и услуги на весь мир. Все спонсоры заинтересованы в том, чтобы соревновались лучшие из лучших, потому что это повышает интерес и престиж Олимпийских игр и, соответственно, повышает спрос на их деятельность. Им не нужно, чтобы побеждала только Америка. Поэтому давление на спонсоров практически бесполезно», — заявила Журова RT.

Ранее в Госдуме заявили, что призыв Британии к спонсорам Олимпиады по недопуску россиян не даст эффекта.