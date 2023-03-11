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В Госдуме заявили, что призыв Британии к спонсорам Олимпиады по недопуску россиян не даст эффекта

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что призыв Британии к спонсорам Олимпиады по недопуску российских спортсменов не даст эффекта.
В Госдуме заявили, что призыв Британии к спонсорам Олимпиады по недопуску россиян не даст эффекта
  • РИА Новости

«МОК однозначно сказал, что о допуске россиян ещё решение окончательно не принято. Почему мы ломаем копья, которые ломать нет смысла? Призывать спонсоров, конечно, можно, но, думаю, это не возымеет никакого эффекта. Зато информационно они будут демонстрировать перед своими гражданами, что они попытались, стараются, продолжают вести такую политику. Хотя в спорте её не должно быть», — приводит слова Журовой Lenta.ru.

Как сообщает Guardian, правительство Великобритании призвало спонсоров Олимпиады в Париже оказать давление на МОК по поводу допуска российских и белорусских спортсменов.

В конце января 2023 года МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сейм Литвы принял резолюцию с призывом к парламентам других стран не допустить участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, включая летние Олимпийские игры 2024 года.

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