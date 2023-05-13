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ОКР поддержал борющуюся с раком гандболистку Бобровникову

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Олимпийский комитет России (ОКР) поддержал российскую гандболистку Владлену Бобровникову, которой диагностировали лимфому Ходжкина.
ОКР поддержал борющуюся с раком гандболистку Бобровникову
  • Gettyimages.ru
  • © Dean Mouhtaropoulos

«Владлене Бобровниковой диагностировали серьёзное заболевание. Прямо сейчас олимпийская чемпионка проходит лечение под наблюдением врачей. Желаем ей много сил, крепости духа и скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении ОКР.

В составе сборной России 35-летняя россиянка выиграла Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио.

Ранее Бобровникова сообщила, что врачи диагностировали ей лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы.

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