ОКР поддержал борющуюся с раком гандболистку Бобровникову
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«Владлене Бобровниковой диагностировали серьёзное заболевание. Прямо сейчас олимпийская чемпионка проходит лечение под наблюдением врачей. Желаем ей много сил, крепости духа и скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении ОКР.
В составе сборной России 35-летняя россиянка выиграла Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио.
Ранее Бобровникова сообщила, что врачи диагностировали ей лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы.