ОКР поддержал борющуюся с раком гандболистку Бобровникову

Олимпийский комитет России (ОКР) поддержал российскую гандболистку Владлену Бобровникову, которой диагностировали лимфому Ходжкина.

«Владлене Бобровниковой диагностировали серьёзное заболевание. Прямо сейчас олимпийская чемпионка проходит лечение под наблюдением врачей. Желаем ей много сил, крепости духа и скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении ОКР.

В составе сборной России 35-летняя россиянка выиграла Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио.

Ранее Бобровникова сообщила, что врачи диагностировали ей лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы.