Олимпийской чемпионке Бобровниковой диагностировали лимфому Ходжкина
- globallookpress.com
- © Ludvig Thunman/Keystone Press Agency
«В середине апреля у меня потягивал лимфоузел над ключицей, я обратилась к гематологу, который порекомендовал удалить его и взять образец на биопсию.
Уже в пятницу, 21 апреля, Иван Игнатьевич Саввиди мне позвонил и сказал: «Влада, держись, всё будет хорошо, но результаты не очень хорошие, у тебя лимфома Ходжкина».
Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет и побочных эффектов тоже. Иногда дискомфорт в желудке, но я прислушиваюсь к своему телу, да и врачи здесь просто замечательные, очень чуткие», — приводит слова Бобровниковой пресс-служба клуба «Ростов-Дон».
Бобровникова в составе сборной России является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года. Она шестикратная чемпионка России, семикратная победительница Кубка России.
Ранее сообщалось, что гандболистки ЦСКА второй год подряд выиграли Кубок России.