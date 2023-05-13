Олимпийской чемпионке Бобровниковой диагностировали лимфому Ходжкина

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро-2016 гандболистка Владлена Бобровникова сообщила, что ей диагностировали лимфому Ходжкина.

«В середине апреля у меня потягивал лимфоузел над ключицей, я обратилась к гематологу, который порекомендовал удалить его и взять образец на биопсию.

Уже в пятницу, 21 апреля, Иван Игнатьевич Саввиди мне позвонил и сказал: «Влада, держись, всё будет хорошо, но результаты не очень хорошие, у тебя лимфома Ходжкина».

Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет и побочных эффектов тоже. Иногда дискомфорт в желудке, но я прислушиваюсь к своему телу, да и врачи здесь просто замечательные, очень чуткие», — приводит слова Бобровниковой пресс-служба клуба «Ростов-Дон».

Бобровникова в составе сборной России является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года. Она шестикратная чемпионка России, семикратная победительница Кубка России.

Ранее сообщалось, что гандболистки ЦСКА второй год подряд выиграли Кубок России.