Неидеальная лента: Арина Аверина завоевала четыре золота на Кубке сильнейших, пятое выиграла Анна Попова

Арина Аверина выиграла четыре золотые медали из пяти на первом этапе международного Кубка сильнейших по художественной гимнастике, который прошёл в Москве. Её сестра Дина не смогла составить конкуренции и осталась третьей в многоборье, а в отдельных видах программы и вовсе не стала выступать. В то же время, в отсутствие травмированной Лалы Крамаренко, вновь обратила на себя внимание 16-летняя Анна Попова. Чемпионка России завоевала золото в упражнении с лентой и была близка к тому, чтобы превзойти сестёр в многоборье, но в итоге довольствовалась серебром.

В российской художественной гимнастике второй сезон продолжается поиск новых лидеров сборной, которые должны прийти на смену Дине и Арине Авериным. Сёстры уже не так часто выступают на соревнованиях и не раз говорили, что 2023 год может стать последним в спортивной карьере. Девушки учатся в вузе, а также много путешествуют по стране с мастер-классами, уже готовясь к новому этапу в жизни.

Конечно, тренеры национальной команды вместе с Ириной Винер прекрасно понимают: в случае допуска российских спортсменов до Олимпиады в Париже будет настоящим чудом, если Дина и Арина на ней всё же выступят. Однако замены им пока нет, что подтверждают последние крупные турниры по художественной гимнастике, прошедшие в Москве.

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Сезон начался с чемпионата России. В нём сёстры Аверины принимали участие, но тренеры сразу сделали оговорку: на результат девочек можно даже не смотреть, поскольку они только недавно разучили новые программы и вообще приступили к полноценным занятиям. В такой ситуации казалось, что турнир станет звёздным часом для Лалы Крамаренко, которая долгое время оставалась в тени Дины и Арины. Однако груз ответственности был настолько большим, что она с ним не справилась и в многоборье проиграла 16-летней Анне Поповой, а также Марии Борисовой.

На следующий день на отдельные виды гимнастка собралась и завоевала четыре золота, но её провал не остался незамеченным Винер.

«Лала увидела, что Аверины не выступают, и немножечко расслабилась — на её место встала 16-летняя Анечка Попова», — отмечала после соревнований специалист в интервью ТАСС.

Следующим крупным турниром стал Гран-при Москвы в середине марта. На него приехали в том числе и спортсмены из других стран. Но всё внимание вновь было приковано к россиянкам. На этот раз в соревнованиях из сестёр выступала только Дина — Арина восстанавливалась после травмы. И если в многоборье она уступила Крамаренко, обойдя Попову, то в отдельных видах смогла блеснуть, как раньше, взяв два золота в упражнениях с булавами и лентой. А Лала вновь оказалась в тени, ограничившись лишь двумя бронзовыми медалями, а свою неудачу спортсменка объяснила травмой.

Но такой результат, а самое главное — оправдания, не устроили Винер, которая явно ждала от своей воспитанницы и потенциальной сменщицы Авериных большего, учитывая, что Дина явно выступала не на максимуме своих возможностей.

«Говорили, что кур доили, а коровы яйца носили, понимаете? У всех травмы. Знаменитый артист балета сказал: «Если утром просыпаешься, и у тебя ничего не болит — значит, ты умер». У всех есть травмы, какие-то проблемы. У Дины тоже, но Дина — боец! А у Лалы не выдержали нервишки. Если у неё и были какие-то проблемы, то не в бросках, а теряла она именно там. Она не делала то, что ей говорили тренеры, в том числе и я. Когда человек тренируется, он должен выполнять указания тренера», — жёстко высказалась специалист в интервью «Матч ТВ».

Травма у спортсменки и правда оказалось серьёзной. Крамаренко из-за неё не стала выступать на первом этапе Кубка сильнейших, который прошёл в эти выходные в Москве, ограничившись только участием в показательных выступлениях. Поэтому подтверждать статус чемпионки России и бороться с сёстрами Авериными предстояло юной Поповой.

В первый день соревнований в многоборье, когда девушки показывали упражнения с обручем и мячом, ей удалось обойти именитых соперниц. Программы Ани оказались сложнее, чем у Дины и Арины, и даже несмотря на одну ошибку — произошла потеря мяча — у неё было приличное преимущество над вторым местом в 1,550 балла. Однако, как и в случае с Крамаренко, гимнастке не хватило стабильности.

Упражнение с булавами она представила под новую песню, выбрав «Buttons» группы The Pussycat Dolls. Серьёзных ошибок Анна не допустила, но уступила Арине, которая после неудачи Дины (две потери предмета) выдала идеальное выступление.

В ленте Попова в конце упражнения немного запуталась, и хотя быстро исправила положение, для первого места ей всё-таки немного не хватило. Она расположилась в итоговом протоколе на второй строчке между сёстрами. Выиграла многоборье Арина.

Не без проблем для Анны прошли и отдельные виды программы. Хотя серьёзных соперниц у неё стало меньше: Дина снялась с турнира из-за травмы. В упражнении с обручем юная чемпионка России осталась только четвёртой, а с мячом — третьей. У неё были потери предмета, а также мелкие ошибки, за которые судьи серьёзно наказали. Однако затем Попова прислушалась к наставлениям Винер и сумела занять второе место с булавами и завоевать золото с лентой.

«Я выходила со спокойными мыслями в голове, потому что в первых двух видах были ошибки в моём настрое. И этого делать было нельзя. Но потом я себя собрала, разозлилась. Ирина Александровна Винер помогла, и я сделала упражнения с лентой на 100 процентов, учла все замечания Ирины Александровны, которые она сделала. И я рада, и тренер довольна», — отметила Попова.

Ну а главной звездой воскресенья в отсутствие сестры стала Арина. Она выиграла все упражнения, кроме ленты, с которой в этот раз не смогла совладать.

«Довольна тремя видами, на ленту немного не хватило сил. Думаю, причина в этом. Настрой у меня хороший с самого начала — просто сразу как-то не задалось. Не могу сказать, что сейчас лучшая форма, потому что я восстанавливалась от травмы. Но сейчас я готова», — объяснила Аверина.

Винер же положительно оценила итоги турнира, отметив результаты «молодой и перспективной Поповой». Остаётся надеяться, что на раскрытие её таланта потребуется не так много времени. А борьба с Крамаренко и Авериными только закалит характер юной спортсменки. Однако пока Дина и Арина благодаря колоссальному опыту остаются вне конкуренции.