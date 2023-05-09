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Неидеальная лента: Арина Аверина завоевала четыре золота на Кубке сильнейших, пятое выиграла Анна Попова

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Екатерина Бредина
Арина Аверина выиграла четыре золотые медали из пяти на первом этапе международного Кубка сильнейших по художественной гимнастике, который прошёл в Москве. Её сестра Дина не смогла составить конкуренции и осталась третьей в многоборье, а в отдельных видах программы и вовсе не стала выступать. В то же время, в отсутствие травмированной Лалы Крамаренко, вновь обратила на себя внимание 16-летняя Анна Попова. Чемпионка России завоевала золото в упражнении с лентой и была близка к тому, чтобы превзойти сестёр в многоборье, но в итоге довольствовалась серебром.
Неидеальная лента: Арина Аверина завоевала четыре золота на Кубке сильнейших, пятое выиграла Анна Попова
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

В российской художественной гимнастике второй сезон продолжается поиск новых лидеров сборной, которые должны прийти на смену Дине и Арине Авериным. Сёстры уже не так часто выступают на соревнованиях и не раз говорили, что 2023 год может стать последним в спортивной карьере. Девушки учатся в вузе, а также много путешествуют по стране с мастер-классами, уже готовясь к новому этапу в жизни.

Конечно, тренеры национальной команды вместе с Ириной Винер прекрасно понимают: в случае допуска российских спортсменов до Олимпиады в Париже будет настоящим чудом, если Дина и Арина на ней всё же выступят. Однако замены им пока нет, что подтверждают последние крупные турниры по художественной гимнастике, прошедшие в Москве.

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Сезон начался с чемпионата России. В нём сёстры Аверины принимали участие, но тренеры сразу сделали оговорку: на результат девочек можно даже не смотреть, поскольку они только недавно разучили новые программы и вообще приступили к полноценным занятиям. В такой ситуации казалось, что турнир станет звёздным часом для Лалы Крамаренко, которая долгое время оставалась в тени Дины и Арины. Однако груз ответственности был настолько большим, что она с ним не справилась и в многоборье проиграла 16-летней Анне Поповой, а также Марии Борисовой.

На следующий день на отдельные виды гимнастка собралась и завоевала четыре золота, но её провал не остался незамеченным Винер.

«Лала увидела, что Аверины не выступают, и немножечко расслабилась — на её место встала 16-летняя Анечка Попова», — отмечала после соревнований специалист в интервью ТАСС.

Следующим крупным турниром стал Гран-при Москвы в середине марта. На него приехали в том числе и спортсмены из других стран. Но всё внимание вновь было приковано к россиянкам. На этот раз в соревнованиях из сестёр выступала только Дина — Арина восстанавливалась после травмы. И если в многоборье она уступила Крамаренко, обойдя Попову, то в отдельных видах смогла блеснуть, как раньше, взяв два золота в упражнениях с булавами и лентой. А Лала вновь оказалась в тени, ограничившись лишь двумя бронзовыми медалями, а свою неудачу спортсменка объяснила травмой.

Но такой результат, а самое главное — оправдания, не устроили Винер, которая явно ждала от своей воспитанницы и потенциальной сменщицы Авериных большего, учитывая, что Дина явно выступала не на максимуме своих возможностей.

«Говорили, что кур доили, а коровы яйца носили, понимаете? У всех травмы. Знаменитый артист балета сказал: «Если утром просыпаешься, и у тебя ничего не болит — значит, ты умер». У всех есть травмы, какие-то проблемы. У Дины тоже, но Дина — боец! А у Лалы не выдержали нервишки. Если у неё и были какие-то проблемы, то не в бросках, а теряла она именно там. Она не делала то, что ей говорили тренеры, в том числе и я. Когда человек тренируется, он должен выполнять указания тренера», — жёстко высказалась специалист в интервью «Матч ТВ».

Травма у спортсменки и правда оказалось серьёзной. Крамаренко из-за неё не стала выступать на первом этапе Кубка сильнейших, который прошёл в эти выходные в Москве, ограничившись только участием в показательных выступлениях. Поэтому подтверждать статус чемпионки России и бороться с сёстрами Авериными предстояло юной Поповой.

В первый день соревнований в многоборье, когда девушки показывали упражнения с обручем и мячом, ей удалось обойти именитых соперниц. Программы Ани оказались сложнее, чем у Дины и Арины, и даже несмотря на одну ошибку — произошла потеря мяча — у неё было приличное преимущество над вторым местом в 1,550 балла. Однако, как и в случае с Крамаренко, гимнастке не хватило стабильности.

Упражнение с булавами она представила под новую песню, выбрав «Buttons» группы The Pussycat Dolls. Серьёзных ошибок Анна не допустила, но уступила Арине, которая после неудачи Дины (две потери предмета) выдала идеальное выступление.

В ленте Попова в конце упражнения немного запуталась, и хотя быстро исправила положение, для первого места ей всё-таки немного не хватило. Она расположилась в итоговом протоколе на второй строчке между сёстрами. Выиграла многоборье Арина.

Не без проблем для Анны прошли и отдельные виды программы. Хотя серьёзных соперниц у неё стало меньше: Дина снялась с турнира из-за травмы. В упражнении с обручем юная чемпионка России осталась только четвёртой, а с мячом — третьей. У неё были потери предмета, а также мелкие ошибки, за которые судьи серьёзно наказали. Однако затем Попова прислушалась к наставлениям Винер и сумела занять второе место с булавами и завоевать золото с лентой.

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«Я выходила со спокойными мыслями в голове, потому что в первых двух видах были ошибки в моём настрое. И этого делать было нельзя. Но потом я себя собрала, разозлилась. Ирина Александровна Винер помогла, и я сделала упражнения с лентой на 100 процентов, учла все замечания Ирины Александровны, которые она сделала. И я рада, и тренер довольна», — отметила Попова.

Ну а главной звездой воскресенья в отсутствие сестры стала Арина. Она выиграла все упражнения, кроме ленты, с которой в этот раз не смогла совладать.

«Довольна тремя видами, на ленту немного не хватило сил. Думаю, причина в этом. Настрой у меня хороший с самого начала — просто сразу как-то не задалось. Не могу сказать, что сейчас лучшая форма, потому что я восстанавливалась от травмы. Но сейчас я готова», — объяснила Аверина.

Винер же положительно оценила итоги турнира, отметив результаты «молодой и перспективной Поповой». Остаётся надеяться, что на раскрытие её таланта потребуется не так много времени. А борьба с Крамаренко и Авериными только закалит характер юной спортсменки. Однако пока Дина и Арина благодаря колоссальному опыту остаются вне конкуренции.

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