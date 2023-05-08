Лидеры сборной России по художественной гимнастике пропустят открытый чемпионат Белоруссии
«Лидеры поедут в Красноярск, где будет следующий этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике», — цитирует президента Всероссийской федерации художественной гимнастики ТАСС.
По словам Винер, на чемпионат Белоруссии от России едет много участников в групповых упражнениях.
«Ещё до конца не пригласили регионы — мы разместили приглашение на сайте федерации. Кто хочет, тот и может участвовать», — добавила она.
Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российские и белорусские сборные от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Чемпионат Белоруссии пройдёт с 18 по 20 мая.
Ранее Винер высказалась о Кубке сильнейших.