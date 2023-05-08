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Лидеры сборной России по художественной гимнастике пропустят открытый чемпионат Белоруссии

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объяснила, почему ведущие спортсмены национальной команды не поедут в Белоруссию для участия в открытом чемпионате страны.

«Лидеры поедут в Красноярск, где будет следующий этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике», — цитирует президента Всероссийской федерации художественной гимнастики ТАСС.

По словам Винер, на чемпионат Белоруссии от России едет много участников в групповых упражнениях.

«Ещё до конца не пригласили регионы — мы разместили приглашение на сайте федерации. Кто хочет, тот и может участвовать», — добавила она.

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российские и белорусские сборные от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Чемпионат Белоруссии пройдёт с 18 по 20 мая.

Ранее Винер высказалась о Кубке сильнейших.

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