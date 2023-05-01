Канаева считает, что гимнастки могут прогрессировать и в условиях изоляции

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Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева рассказала о тренировочном процессе и российских соревнованиях в условиях санкций.

«Для меня гимнастика — это не только спорт, это искусство, где ты выдаёшь всю свою душу в движение, это как танец, это как балерины танцуют. И, если ты предан своему виду спорта, ты найдёшь способ себя мотивировать и прогрессировать», — цитирует Канаеву ТАСС.

Она подчеркнула, что тренирует гимнастов сборной России и, соответственно, ей нужно всячески мотивировать своих спортсменов.

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) 3 марта продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.

В коллекции Канаевой две золотые медали Олимпийских игр 2008 и 2012 года. Она также является 17-кратной чемпионкой мира.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что Артур Даниелян отказался выступать за сборную Армении.

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