Тарасова: думаю, что Даниеляну надо было выступать за сборную Армении

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что серебряный призёр чемпионата Европы Артур Даниелян отказался выступать за сборную Армении.
Тарасова: думаю, что Даниеляну надо было выступать за сборную Армении
  • РИА Новости

«Я думаю, что Даниеляну надо было выступать за сборную Армении. Ему будет очень тяжело. Я считаю, что он не сможет быть впереди русских мальчиков. А там бы он выступал первым номером», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

3 марта исполком FIG продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее сообщалось, что гимнаст Далалоян и фигурист Даниелян отказались от перехода в сборную Армении.

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