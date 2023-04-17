Тарасова: думаю, что Даниеляну надо было выступать за сборную Армении

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что серебряный призёр чемпионата Европы Артур Даниелян отказался выступать за сборную Армении.

«Я думаю, что Даниеляну надо было выступать за сборную Армении. Ему будет очень тяжело. Я считаю, что он не сможет быть впереди русских мальчиков. А там бы он выступал первым номером», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

3 марта исполком FIG продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что гимнаст Далалоян и фигурист Даниелян отказались от перехода в сборную Армении.