Metaratings: гимнаст Далалоян и фигурист Даниелян отказались от перехода в сборную Армении

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Национальный олимпийский комитет Армении (НАОК) приглашал в сборную страны российского гимнаста Артура Далалояна и российского фигуриста Артура Даниеляна.
Metaratings: гимнаст Далалоян и фигурист Даниелян отказались от перехода в сборную Армении
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings, Далалоян и Даниелян отказались от перехода в олимпийскую сборную Армении.

По информации источника, НАОК ведёт переговоры и с другими спортсменами.

Отмечается, что в Армении хотят усилить национальные команды перед летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

Напомним, что в марте российский боксёр Мурат Гассиев получил армянское гражданство.

Ранее Гассиев рассказал, почему решил получить гражданство Армении.

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