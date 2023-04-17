Metaratings: гимнаст Далалоян и фигурист Даниелян отказались от перехода в сборную Армении

Национальный олимпийский комитет Армении (НАОК) приглашал в сборную страны российского гимнаста Артура Далалояна и российского фигуриста Артура Даниеляна.

Как сообщает Metaratings, Далалоян и Даниелян отказались от перехода в олимпийскую сборную Армении.

По информации источника, НАОК ведёт переговоры и с другими спортсменами.

Отмечается, что в Армении хотят усилить национальные команды перед летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

Напомним, что в марте российский боксёр Мурат Гассиев получил армянское гражданство.

Ранее Гассиев рассказал, почему решил получить гражданство Армении.