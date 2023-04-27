Винер отреагировала на слова Дины Авериной о возможном завершении карьеры

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на интервью Дины Авериной, которая заявила, что может завершить карьеру в 2024 году.

«Я не слышала подобного от Дины, она с Ариной хотела закончить после Олимпиады в Токио, сейчас же они в прекрасной форме, тренируются, выступают на соревнованиях», — цитирует Винер «Матч ТВ».

Израильская гимнастка Линой Ашрам выиграла золото в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио, несмотря на то что уронила предмет в упражнении с лентой. Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив сопернице из Израиля 0,150 балла.

Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира. В её активе также серебряная медаль Олимпиады 2020 года в Токио. На счету Арины Авериной пять золотых медалей чемпионатов мира.

Ранее Винер высказала мнение, что российские спортсмены должны принимать участие в международных соревнованиях.