Винер считает, что российские спортсмены должны выступать на соревнованиях в любом статусе

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказала мнение, что российские спортсмены должны принимать участие в международных соревнованиях.

«Мы уже выступали под нейтральным флагом. Думаю, в любом случае нужно выступать. Спортсмены должны выступать в любом случае, всё равно будем работать, у нас всё хорошо», — сказала Винер в эфире Первого канала.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Винер призналась, что ей непонятны критерии МОК по допуску российских спортсменов.