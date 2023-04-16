Гроссмейстерские победы: Непряева и Устюгов выиграли лыжные сверхмарафоны в Апатитах и Мончегорске

Наталья Непряева и Сергей Устюгов выиграли сверхмарафонские гонки на 50 и 70 км на чемпионате России в Мурманской области. Олимпийская чемпионка легко убежала от соперниц после смены лыж и вторую половину дистанции прошла в гордом одиночестве. Воспитаннику Маркуса Крамера пришлось тяжелее — только за 900 м до финиша он сумел оторваться от дышавшего ему в спину на протяжении всей дистанции Дмитрия Кондрашова.

После финала Кубка России по лыжным гонкам в Кировске не все спортсмены отправились на заслуженный отдых. Некоторые предпочли остаться в Мурманской области, чтобы побороться ещё за один комплект наград чемпионата страны: женщинам оставалось пробежать 50 км свободным стилем, мужчинам — 70.

Первыми на старт традиционно вышли представительницы прекрасного пола. В Апатитах на трассу отправились 70 девушек, в том числе лидеры текущего сезона: Наталья Непряева, Екатерина Смирнова и Анастасия Прокофьева. Не хватало разве что олимпийских чемпионок Вероники Степановой и Юлии Ступак, но и без них гонка обещала быть интересной.

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Первую половину марафона лыжницы шли большим пелотоном, который потихоньку редел. На отсечке 25 км в группе лидеров остались уже 18 спортсменок. Настоящая борьба началась, когда девушки заехали в боксы и поменяли лыжи. Непряева решила не искушать судьбу и сразу же включила максимальную скорость. Соперницы, похоже, не ожидали такой резвости от Натальи (всё-таки впереди была ещё почти половина дистанции) и не поддержали рывок. В итоге на отсечке 35 км преимущество олимпийской чемпионки над идущей второй Смирновой составляло 30 секунд, а ещё через 2 км — почти 50.

Шансов догнать беглянку у преследовательниц уже не оставалось, судьба золотой медали была решена. Впрочем, серьёзных разборок на финише между остальными девушками тоже не получилось. Они всё выяснили на последнем километре. Майя Якунина заранее создала небольшой просвет от Евгении Крупицкой и гарантировала себе серебро. А представительница Санкт-Петербурга имела небольшой, но комфортный отрыв в две секунды от Дарьи Рогозиной.

Увы, по словам главы ФЛГР Елены Вяльбе, отсутствие серьёзной конкуренции для Непряевой — главная проблема стартов внутри страны.

«К Наташке уже года два с половиной не возникает ни малейших претензий. Она единственный лидер. Где-то ей могла бы помочь Вероника (Степанова. — RT), где-то — она Веронике, но до этого ещё нужно дозреть. Непряева очень хорошо слышит Юрия Бородавко и периодически выкладывается так, как для результата, может, и не требуется. Старается выйти на режим «через не могу», при возвращении на международную арену это станет одним из ключевых факторов. Она не бережёт себя в гонках. Во всяком случае, в большинстве гонок», — объяснила Вяльбе в интервью «Матч ТВ».

На мужской марафон в Мончегорск приехали 67 спортсменов. Явным фаворитом гонки в отсутствие Александра Большунова и ряда других лыжников национальной команды считался Сергей Устюгов, который уже выигрывал в этом году забег на 50 км. Однако на этот раз дистанция была ещё длиннее. Поэтому вполне логично, что олимпийский чемпион не рвался с первых метров выходить вперёд, предпочитая спокойно отсидеться за спинами конкурентов.

Основную нагрузку взял на себя Алексей Шемякин, который тащил на себе группу лидеров большую часть первой половины дистанции. Самое интересное, как и у девушек, началось после смены лыж, когда спортсмены прошли уже 40 км.

Устюгов взвинтил темп, и поддержать его сумел только Дмитрий Кондрашов. На следующей временной отсечке дуэт уже имел преимущество над остальными в 10 секунд и далее продолжал его увеличивать. Впрочем, связано это было в том числе с тем, что группа преследователей из 14 человек предпочла сосредоточиться на борьбе за бронзу.

Что касается золота, то Устюгов легко разделался с оппонентом за 900 м до финиша. Кондрашов, измотанный соперником, ещё раз включиться не смог. Сергей триумфально завершил гонку.

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«Чувствую себя нормально, намного лучше, чем после 50 км. Ребята задавали сегодня тон в гонке — сначала Шемякин, потом Баграшов подключился. Думал, что я даже в десятку не попаду, потому что последний круг шёл на деревянных ногах. Когда финишный подъём отрабатывал, то понимал: на спуске могу спокойно свалиться. В целом доволен, победил на 70 км впервые. Поставил галочку», — сказал Устюгов в интервью «Матч ТВ».

За бронзу в марафоне развернулась упорнейшая борьба, которую неожиданно выиграл Сергей Волков. Спортсмен после смены лыж отставал от группы преследователей, но нашёл в себе силы догнать соперников, а затем ещё и ускориться на финише.

Интересно, что по итогам чемпионата России у Устюгова и Большунова оказалось равное количество золотых медалей — по три. А Непряева разделила лидерство со Смирновой: у девушек по три награды высшей пробы.