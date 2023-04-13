РУСАДА в марте впервые в 2023 году проверило на допинг Большунова и Устюгова

Короткая ссылка
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Большунов и Сергей Устюгов в марте прошли проверку на допинг в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) впервые в 2023 году.
РУСАДА в марте впервые в 2023 году проверило на допинг Большунова и Устюгова
  • РИА Новости

Также РУСАДА проверило олимпийскую чемпионку Наталью Непряеву, сообщает ТАСС.

Отмечается, что за март было протестировано 24 лыжника, из которых чаще всего допинг-пробы проходили Алёна Баранова, Савелий Коростелёв, Екатерина Смирнова и Вероника Степанова.

25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине. 

Ранее шведский журналист Expressen Томас Петтерссон высказал мнение, что российских спортсменов могут допустить до Кубка мира по лыжам в следующем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить