РУСАДА в марте впервые в 2023 году проверило на допинг Большунова и Устюгова

Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Большунов и Сергей Устюгов в марте прошли проверку на допинг в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) впервые в 2023 году.

Также РУСАДА проверило олимпийскую чемпионку Наталью Непряеву, сообщает ТАСС.

Отмечается, что за март было протестировано 24 лыжника, из которых чаще всего допинг-пробы проходили Алёна Баранова, Савелий Коростелёв, Екатерина Смирнова и Вероника Степанова.

25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее шведский журналист Expressen Томас Петтерссон высказал мнение, что российских спортсменов могут допустить до Кубка мира по лыжам в следующем сезоне.