Лыжница Степанова стала победительницей Авачинского марафона на Камчатке

Российская лыжница Вероника Степанова одержала победу в 29-м Авачинском марафоне на Камчатке.

Олимпийская чемпионка, представляющая Камчатский край, стала лучшей в марафоне на 51 км среди женщин. Второе место заняла Ирина Казакевич (Екатеринбург), третья — Наталья Бабчина (Уфа).

Организаторы мероприятия сократили дистанцию марафона с 60 км до 51 из‑за погодных условий. Трасса проложена у подножия Авачинского вулкана.

Ранее сообщалось, что Степанова подвела итоги гонки преследования на этапе Кубка России в Кировске.