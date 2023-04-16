Устюгов выиграл гонку на 70 км свободным стилем на чемпионате России

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Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в гонке на 70 км свободным стилем на чемпионате России.
Устюгов выиграл гонку на 70 км свободным стилем на чемпионате России
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Спортсмен, представляющий ХМАО, преодолел дистанцию за 2 часа 24 минуты и 55,3 секунды. Вторым к финишу пришёл московский лыжник Дмитрий Кондрашов с отставанием на 4,1 секунды. Третьим стал Сергей Волков (Республика Татарстан, +47,5 секунды).

15 апреля олимпийская чемпионка Наталья Непряева одержала победу в гонке на 50 км в рамках заключительного этапа чемпионата России в Апатитах.

Ранее, в марте, олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Большунов и Сергей Устюгов прошли проверку на допинг в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) впервые в 2023 году.

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