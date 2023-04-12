Вяльбе допустила, что Большунову тяжелее других лыжников жить без международных стартов

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение, что отстранение национальной команды от международных стартов сказывается на спортсменах.
Вяльбе допустила, что Большунову тяжелее других лыжников жить без международных стартов
  • РИА Новости

«А у меня в команде разве только один Большунов? А все остальные разве морально не справляются? Меня немного подбешивает, когда все говорят только про одного спортсмена. У меня огромная команда, хотя, не исключаю, что Саше сейчас сложнее всех в этой ситуации», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

10 апреля глава МВД Германии Нэнси Фезер пригрозила отказом в выдаче виз спортсменам из России, которых допустят к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что Вяльбе категорически против возвращения россиян к международным турнирам в нейтральном статусе.

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