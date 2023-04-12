Вяльбе: я против нейтрального статуса, мы не должны быть предателями Родины

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе категорически против возвращения россиян к международным турнирам в нейтральном статусе.

«Ребятам, которые сейчас сидят в окопах и сражаются за нас, не будет обидно от того, что мы сдадимся и поедем на соревнования с белой тряпкой? Я против нейтрального статуса и буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями Родины», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Вяльбе назвала предателями спортсменов, которые согласятся выступать на условиях МОК.