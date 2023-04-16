Со сломанной рукой и уникальным кардио: как Мурзаканов победил Джейкоби, а Холлоуэй — Аллена на UFC в Канзас-Сити

Азамат Мурзаканов единогласным решением судей взял верх над Дастином Джейкоби на проходившем в Канзас-Сити турнире UFC on ESPN 44. По ходу боя россиянин дважды отправлял американца на канвас, но в концовке второго раунда повредил руку и не смог завершить поединок досрочно. В главной схватке вечера Макс Холлоуэй почти в два раза превзошёл Арнольда Аллена по числу значимых ударов и реабилитировался за очередное поражение в битве с Александером Волкановски.

Программу турнира UFC в Канзас-Сити точнее всего описывало название классического советского фильма «В бой идут одни старики». Сразу 19 из 28 участников шоу уже разменяли четвёртый десяток, а Клэй Гуида с Эдом Херманом — пятый. Но если первый не стал вешать перчатки на гвоздь даже после 23-го поражения, то второго сокрушительный проигрыш заставил поставить в карьере точку. Причём так же поступил и 38-летний Зак Каммингс, отправивший его в нокаут в концовке третьего раунда.

Азамата Мурзаканова также не назовёшь молодым спортсменом. Но, несмотря на то что четыре дня назад он отметил свой 34-й день рождения, в UFC его карьера идёт лишь на взлёт. В прошлом году он провёл свои первые бои в лиге, в которых сокрушил Тафона Нчукви и Девина Кларка, а теперь получил соперника посложнее. Дастин Джейкоби был не только очень опасным ударником, подтверждением чему являются семь побед в кикбоксинг-промоушене Glory и статус претендента на титул чемпиона, но также на 12 см превосходил россиянина в росте.

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Безусловно, разница в антропометрии не могла не бросаться в глаза. На фоне высокого Джейкоби 179-см Мурзаканов выглядел бойцом из другой категории, о чём ему в своё время и говорил Дана Уайт. После его триумфа на Contender Series президент промоушена недвусмысленно намекал на переход в средний вес, но россиянин проигнорировал этот совет и остался биться в полутяжёлом. И до настоящего момента доказывал, что его выбор был верным.

По ходу первого раунда с Джейкоби сомнений в его правоте не возникало. Именно Мурзаканов работал первым номером, постоянно прессинговал и смотрелся острее в стойке, а под конец третьей минуты и вовсе отправил соперника на канвас. Американец постарался встретить россиянина джебом, но тот оказался быстрее и выбил оппонента из равновесия, попутно разбив ему нос. Болельщики постарались подбодрить своего соотечественника криками «USA! USA!», но это лишь спровоцировало Азамата на активные действия. До конца отрезка он перевёл Дастина на канвас и несколько раз неплохо попал по корпусу.

Всё складывалось удачно для Мурзаканова и во втором раунде. Он по-прежнему доминировал в октагоне и раз за разом опережал прославленного кикбоксера. Серия из правых хуков в голову доставила Джейкоби серьёзные проблемы, а мощнейший правый оверхенд вновь уложил его на землю. Дастин быстро поднялся, но Азамат обрушил на него град ударов и чуть было не оформил третий нокаут в UFC. Но на добивание не хватило времени.

Однако в третьем отрезке с Мурзакановым что-то произошло. Он замедлился, практически перестал атаковать левой и позволил Джейкоби перехватить инициативу. Если в двух предыдущих пятиминутках он отправлял в цель не менее 25 ударов, то в этой попал лишь 16 раз — на восемь меньше соперника. Как впоследствии признался россиянин, причиной тому стала травма руки, лимитировавшая его не только в плане нападения, но и защиты. Как следствие, пропущенный тейкдаун и необходимость провести последние секунды в глухой обороне.

Но сколько Джейкоби ни демонстрировал уверенность в своём успехе, серьёзных оснований для этого не было. Все трое судей встали на сторону Мурзаканова и отдали ему победу с минимальной разницей в счёте — 29:28. Россиянин выиграл 13-й бой в карьере и продлил свою беспроигрышную серию.

«Джейкоби — хороший боец. По-моему, в концовке второго раунда я сломал левую руку. Не могу двигать ею. Поэтому работал только правой. Это моя третья победа в UFC. Прошу лигу дать мне бойца из топ-10, топ-15. Я покажу вам, что такое настоящая черкесская кровь из России», — пообещал Мурзаканов.

После боя с участием Мурзаканова были запланированы ещё две схватки. Первая из них оказалась очень скоротечной и продлилась всего 157 секунд. Некогда звёздный представитель лёгкого веса Эдсон Барбоза, в своё время сражавшийся с самим Хабибом Нурмагомедовым, оформил ещё один яркий нокаут и заработал бонус за «Выступление вечера». Билли Куарантилло авантюрно пошёл вперёд и пропустил сокрушительный удар коленом навстречу, после которого долго не мог прийти в себя. Помимо бразильца, денежные вознаграждения получили Брэндон Ройвал и Джиллиан Робертсон, эффектно разобравшиеся с Матеусом Николау и Пиерой Родригес соответственно. А также Билл Алджео и Тиджей Браун, закатившие самую яркую дуэль шоу.

Что касается главного поединка турнира, то он вряд ли полностью оправдал ожидания. Зато в очередной раз продемонстрировал, что в полулёгком весе у Макса Холлоуэя есть только один достойный оппонент — Александер Волкановски, в то время как остальные не могут доставить ему таких же проблем. Серьёзным испытанием для него не стал и Арнольд Аллен, до настоящего момента не потерпевший ни одного поражения в UFC. К этой битве англичанин подходил с рекордом 10-0, но улучшить его не сумел.

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Холлоуэй вновь доминировал в стойке и в общей сложности почти в два раза превзошёл Аллена по числу значимых попаданий (147:76). Удивительно, что британец даже не попытался переломить ход неудачно складывающегося противостояния. Обладатель коричневого пояса по джиу-джитсу не исполнил ни одной попытки тейкдауна и все 25 минут разменивался с экс-чемпионом. И хотя временами ему удавалось застать американца врасплох (во втором раунде он неплохо достал его парой боковых), тот выглядел более искусным ударником.

А во второй половине схватки Холлоуэй вновь продемонстрировал своё уникальное кардио, благодаря которому и одержал львиную долю побед. С течением боя он не замедлился, а продолжил наращивать темп. И хотя Аллен старался на равных конкурировать с ним до самого конца, всё же немного уступал. Он продолжал прессинговать, но в цель попадал значительно меньше соперника.

В итоге все трое судей отдали предпочтение Холлоуэю. Двое из них увидели его превосходство в четырёх раундах из пяти, в то время как последний — в трёх. Так или иначе Макс закрыл очередное поражение от Волкановски и вернулся в титульную гонку. И если австралиец задержится в полулёгкой категории, четвёртой встречи между ними вряд ли удастся избежать.