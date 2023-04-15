Дос Аньос: после снятия Оливейры Дариуш должен драться с Махачевым за титул
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«После снятия Оливейры Дариуш должен драться с Махачевым за титул», — написал Дос Аньос в социальных сетях.
Бой Оливейры и Дариуша должен был состояться 7 мая на турнире UFC 288.
В активе Оливейры 33 победы и девять поражений. На счету Дариуша 22 победы, четыре поражения и одна ничья.
Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.
Таким образом, Ислам Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее Сэндхаген назвал имена бойцов, которые могут победить Махачева.