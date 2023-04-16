Российский боец ММА Мурзаканов победил американца Джейкоби на турнире UFC в Канзасе

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Азамат Мурзаканов победил американца Дастина Джейкоби в поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Канзасе (США).
Российский боец ММА Мурзаканов победил американца Джейкоби на турнире UFC в Канзасе
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges/Zuffa LLC

Поединок продлился три раунда и завершился победой 34-летнего россиянина единогласным решением судей.

У Мурзаканова 13 побед в 13 поединках. На счету 35-летнего Джейкоби 18 побед при семи поражениях и одной ничьей.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй победил британца Арнольда Аллена в главном поединке турнира промоушена в Канзасе.

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