Российский боец ММА Мурзаканов победил американца Джейкоби на турнире UFC в Канзасе
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Поединок продлился три раунда и завершился победой 34-летнего россиянина единогласным решением судей.
У Мурзаканова 13 побед в 13 поединках. На счету 35-летнего Джейкоби 18 побед при семи поражениях и одной ничьей.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй победил британца Арнольда Аллена в главном поединке турнира промоушена в Канзасе.