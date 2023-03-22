Грустный праздник: трогательное чествование и 40-й гол Овечкина омрачились третьим подряд поражением «Вашингтона»

«Вашингтон» организовал масштабное празднование выхода Александра Овечкина на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его честь на Capital One Arena установили трон, сделанный из 802 шайб, количество которых будет увеличиваться по мере того, как форвард будет пополнять свой снайперский счёт. В матче с «Коламбусом» россиянин вновь отличился и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству сезонов с 40 и более голами, однако «Кэпиталз» пропустили семь шайб и уступили в овертайме.

Очередной домашний матч «Вашингтона» ознаменовался яркой церемонией, посвящённой выходу Александра Овечкина на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Свою 802-ю шайбу, позволившую ему обойти в нём легендарного Горди Хоу, капитан «Кэпиталз» забросил ещё в декабре прошлого года, но отпраздновать такое событие никогда не поздно.

В честь него в ледовом дворце был установлен специальный «трон Овечкина», выполненный на заказ из 802 шайб. Их количество будет увеличиваться с каждым новым голом Александра.

Все игроки команды вышли на раскатку в свитерах с восьмыми номерами, которые впоследствии будут проданы с аукциона. Присутствующие на трибунах Capital One Arena болельщики получили в подарок фигурку Овечкина, выполненную в виде китайского болванчика и дополненную специальным счётчиком шайб, который можно менять вручную. Изначально на нём выставлено число 819 — именно столько было на счету российского форварда накануне матча с «Коламбусом».

Торжественную церемонию посетили не только официальные лица «Вашингтона» и НХЛ, но и семья Овечкина — супруга Анастасия Шубская, дети Илья и Сергей, мама Татьяна и брат Михаил. Чествование живой легенды «Кэпиталз» началась с демонстрации видеоролика, в котором были отражены основные моменты его и Хоу карьеры.

Помимо множества тёплых слов в свой адрес Александр получил и памятные подарки. Одним из самых запоминающихся стал презент от Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA): советская клюшка с Суперсерии-1974 года с автографами членов сборной СССР, которая была подарена ими Хоу, а также шайба, которой канадец открыл счёт в той серии.

От «Кэпиталз» Овечкин получил памятную статуэтку из нержавеющей стали и бронзы, посвящённую преодолению планки в 800 голов. Вес фигурки — ни много ни мало 36 кг. Сыновьям форварда также вручили мини-бронзовые клюшки. Среди других подарков Великой восьмёрки — кристалл Тиффани, а также сделанные на заказ ювелирная подвеска и картина, на которой изображены он и Горди.

Достойным продолжением вечера должна была стать игра с «Коламбусом», но она оправдала ожидания лишь отчасти. Главным её событием стал слегка курьёзный гол Овечкина в начале матча (пас Александра на партнёра подправил в свои ворота Ник Бланкенбург), который позволил достичь очередной круглой отметки в нынешней регулярке и побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству сезонов минимум с четырьмя десятками заброшенных шайб. Теперь у россиянина их стало 13, в то время как у легендарного канадца на один меньше.

«Это очень крутой момент. Неважно, какой именно это рекорд, это всё равно рекорд, понимаете? Я просто стараюсь выкладываться на полную и получать наслаждение от игры», — заявил по этому поводу отечественный хоккеист.

Овечкин не добирался до отметки в 40 голов всего лишь в трёх из 16 своих полных сезонов в НХЛ, а также в двух сокращённых — в 2012/13 «регулярка» была не доиграна из-за локаута, а в 2020/21 из-за коронавируса.

Кроме того, капитан «Кэпиталз» в шестой раз достиг этой планки с тех пор, как ему исполнилось 30 лет. Это позволило россиянину опередить Фила Эспозито, на счету которого пять таких сезонов. Российский форвард стал пятым хоккеистом в истории НХЛ, который добирался до отметки в 40 голов за сезон в возрасте 37 лет или старше. Ранее это удавалось только Хоу в 1969 году, когда ему было 40, Джонни Буцику (37 лет в 1973), Эспозито (37 лет в 1979) и Брендану Шэнахэну (37 лет в 2006).

«Он стабильно делает это каждый год с момента своего прихода в НХЛ, и не похоже, чтобы он сбавлял обороты. Он играет быстро и жёстко… Он умеет распознавать момент, когда можно переломить ход игры — в этом Александр действительно хорош. Но, на мой взгляд, стабильность заключается в способности делать это из года в год» — отметил главный тренер команды Питер Лавиолетт.

Увы, но на очередной вехе Овечкина поводы для радости у «Вашингтона» и закончились, хотя матч получился захватывающим и богатым на голы и опасные моменты — за три периода зрители увидели 12 заброшенных шайб. Несмотря на то, что хозяева повели 3:0 и владели преимуществом большую часть времени, добыть победу им не удалось. «Коламбус», сняв в концовке вратаря, забросил шестую шайбу за 47 секунд до конца третьего периода и восстановил паритет. Игра перетекла в овертайм, который завершился первым же броском по воротам Чарли Линдгрена.

Это уже третье подряд поражение «Кэпиталз», которое не только омрачило чествование Овечкина, но и поставило команду в ещё более сложное положение в борьбе за плей-офф.

«Проигрывать всегда неприятно, но сегодня для меня, для организации, для поклонников был особенный день. Очень жаль, что мы проиграли», — посетовал Овечкин после матча.