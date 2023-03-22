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Овечкин высказался о том, что побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал то, что побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству сезонов с 40+ голами.
Овечкин высказался о том, что побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
  • AP

«Да, это очень крутой момент. Неважно, какой именно это рекорд. Это всё равно рекорд, понимаете? Я просто пытаюсь наслаждаться своим временем и стараюсь делать всё, что в моих силах», — сказал Овечкин.

Россиянин отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (6:7). Он забил свой 40-й гол в лиге уже в 13-м сезоне. Он превзошёл рекорд Уэйна Гретцки (12 сезонов с 40+ шайбами).

Ранее сообщалось, что Овечкин признан второй звездой матча «Вашингтон» — «Коламбус».

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