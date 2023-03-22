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Овечкину подарили советскую клюшку с Суперсерии-1974

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс».

Перед матчем состоялась торжественная церемония в честь выхода россиянина на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Капитан столичного клуба получил в подарок кристалл Tiffany от НХЛ, клюшку сборной СССР с автографами с серии 1974 года между Канадой и советской командой, шайбу, которой Горди Хоу забил первый гол в той серии, и изготовленные на заказ ожерелья.

Встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 7:6 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что 25 спасений Ильи Сорокина позволили «Айлендерс» одолеть «Торонто». 

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