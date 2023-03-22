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Тренер «Вашингтона» — о новом рекорде Овечкина: он не намерен останавливаться

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт отреагировал на достижение российского нападающего Александра Овечкина.
Тренер «Вашингтона» — о новом рекорде Овечкина: он не намерен останавливаться
  • Gettyimages.ru

«Он делает это каждый год с тех пор, как пришёл в НХЛ, и не намерен останавливаться. Он играет быстро и жёстко. Понимание того, что есть шанс изменить игру, — в этом он действительно хорош», — цитирует Лавиолетта сайт НХЛ.

Россиянин отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (6:7). Он забил свой 40-й гол в лиге уже в 13-м сезоне. Он превзошёл рекорд Уэйна Гретцки (12 сезонов с 40+ шайбами).

Ранее Овечкин высказался о том, что побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами.

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