Тренер «Вашингтона» — о новом рекорде Овечкина: он не намерен останавливаться
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«Он делает это каждый год с тех пор, как пришёл в НХЛ, и не намерен останавливаться. Он играет быстро и жёстко. Понимание того, что есть шанс изменить игру, — в этом он действительно хорош», — цитирует Лавиолетта сайт НХЛ.
Россиянин отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (6:7). Он забил свой 40-й гол в лиге уже в 13-м сезоне. Он превзошёл рекорд Уэйна Гретцки (12 сезонов с 40+ шайбами).
Ранее Овечкин высказался о том, что побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами.