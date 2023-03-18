Триумф Гончарова, защита Борисова и мастер-класс от Кокова: чем запомнился турнир ACA 154

Евгений Гончаров одержал заслуженную победу единогласным решением судей над Алиханом Вахаевым и спустя три года вернул себе чемпионский пояс в тяжёлом весе. Олег Борисов сохранил титул в легчайшем в противостоянии с Рустамом Керимовым, хотя претендент тактически грамотно провёл бой и почти ничего не позволил сделать оппоненту. А Мухамед Коков преподал мастер-класс Хакрану Диасу как в стойке, так и в борьбе и стал временным чемпионом в лёгкой категории. Чем запомнился турнир ACA 154 — в материале RT.

ACA 154 обещал стать одним из самых ярких событий последних лет в отечественных ММА. Матчмейкеры провели отличную работу и сделали всё, чтобы кард буквально ломился от важнейших боёв. Достаточно того, что в Краснодаре организовали три титульных поединка. Причём сразу в двух категориях действующим чемпионам пришлось сразиться с бывшими. В тяжёлом весе Алихану Вахаеву предстояло сойтись с Евгением Гончаровым, а в легчайшем — Олегу Борисову с небитым Русланом Керимовым, который оставил пояс в 2020-м в надежде перейти в UFC. Наконец, Мухамед Коков и Хакран Диас разыгрывали титул временного чемпиона в лёгком весе. Организаторы решили свести их, поскольку сильнейший боец этой категории Абдул-Азиз Абдулвахабов уже заявлен для участия в Гран-при.

Что касается непосредственно Гран-при, то за путёвки в полуфинал предстояло побороться сразу 14 спортсменам. Особенно интересная ситуация складывалась у тяжей, где дальше должны были пройти два человека. Помимо схватки Вахаева и Гончарова, должен был состояться поединок Салимгерея Расулова и Кирилла Корнилова. А вот встреча Мухумата Вахаева и Франсимара Барросо сорвалась буквально в последний момент из-за выявленных у бразильца проблем с сердцем. Россиянин в ближайшее время получит нового соперника.

Также по теме Возвращение Джонса, защита Нурмагомедова, бои Яна и Волкова, супертурнир ACA: главные события марта в MMA Джон Джонс вернётся в октагон после трёхлетнего отсутствия и сразится с Сирилом Ганом за титул UFC в тяжёлом весе, а Камару Усман...

Открыл главный кард поединок Кокова с другим бразильцем, Диасом. Хакран представлял собой довольно опасного спортсмена, ведь он успел несколько лет провести в UFC, хотя там имел отрицательный рекорд (3 — 5). Болельщики ждали классической битвы борцов, так как оба большую часть побед одержали именно сдачей (11 из 19 — у россиянина и 14 из 27 — у латиноамериканца).

Тем удивительнее стало желание атлетов провести первые раунды в стойке. Они обменивались достаточно сильными ударами, но чувствовалось, что нокаутирующей мощи легковесам недоставало. Чуть лучше в ударке был Мухамед, который регулярно доносил до челюсти визави мощные правые боковые. Но тот проявил отличную выдержку и в конце стартовой пятиминутки вдобавок совершил первый тейкдаун.

Однако российский спортсмен работал чётко по плану и постепенно просаживал функциональную готовность соперника попаданиями по корпусу. Он регулярно проводил двойки с жёстким завершением по печени, которые Диас не мог не чувствовать. При этом уроженец Баксана на удивление не торопился с борьбой и даже позволил бразильцу провести ещё один тейкдаун.

Но начиная с третьего раунда он полностью контролировал ход поединка и практически не позволял гостю подниматься на ноги. В партере он доминировал и при первой же возможности пытался посечь Хакрана локтями. К чести уставшего ветерана, он пробовал спасти ситуацию и даже хотел провести болевые приёмы на пятку и локоть, но успехом эти попытки не увенчались. Таким образом, судьи закономерно отдали единогласную победу и титул временного чемпиона ACA россиянину.

До решения дошла и чемпионская схватка в легчайшем весе, однако итоговый вердикт оставил большие вопросы. Все ждали от Керимова и Борисова равного поединка, но Рустам провёл его в высшей степени тактически грамотно и владел преимуществом.

Дебют полностью остался за ним. Действующий обладатель титула попал в плотный зацеп и долго не мог вырваться из цепких объятий. Претендент же времени зря не терял и обрабатывал бёдра соперника мощнейшими ударами коленями, которые были призваны серьёзно его замедлить. Лишь за минуту до перерыва уроженец Костромы с огромным трудом поднялся на ноги.

Но и в дальнейшем у него получалось немногое. Керимов пользовался преимуществом в росте и длине конечностей и не подпускал Борисова на ближнюю дистанцию. Как только тот пытался сблизиться, спортсмен отгонял его ногами. Неплохо он работал и передней рукой. Наконец, при острой необходимости Рустам вязал визави в борьбе. Олег, складывалось ощущение, не понимал, что предпринимать, поскольку не представлялось возможности пустить в ход его коронные нокаутирующие удары.

Единственный по-настоящему опасный момент чемпион упустил в третьем раунде. Тогда ему всё же удалось донести до челюсти оппонента правый боковой. Керимова пошатнуло, но он успел отбежать назад и избежал добивания. В четвёртой пятиминутке Борисов неплохо попал уже с левой, но с меньшим эффектом. В заключительном раунде он обязан был идти вперёд, но так и не сумел создать претенденту реальные проблемы.

Также по теме Пятно на репутации: как скандальный бой Багова с Магомедовым может ударить по имиджу ACA Заключительный четвертьфинал Гран-при ACA в лёгком весе между Али Баговым и Рашидом Магомедовым завершился скандалом. Перед началом...

После финального гонга практически никто не сомневался в его победе. Спортсмен уже сам начинал праздновать и получал поздравления от команды. Тем неожиданней оказались оценки судей. Большинство отдало победу костромичу. Возникло ощущение, что 38-летний ветеран сам был удивлён такому исходу. Тем не менее он сохранил за собой пояс и взял у оппонента реванш. Керимов же потерпел дебютное поражение в карьере и упустил возможность вернуть себе звание чемпиона ACA.

Казалось, уж поединок Вахаева и Гончарова точно не должен пройти всю дистанцию: два нокаутёра имели шансы досрочно закончить его в любой момент. Однако и в данном случае определять сильнейшего пришлось судьям. И на этот раз их решение вопросов не вызвало ни у кого.

Именно претендент с первых же минут вёл бой. Он, хотя и оказался на 15 см ниже, имел серьёзное преимущество в скорости. Уроженец Ростовской области постоянно передвигался на ногах и доносил до соперника удары. В дебюте тот вовсе оказался потрясён серией, но развить успех не получилось. В свою очередь чемпион лишь пытался отгонять визави ногами.

Однако во втором раунде он имел отличную и единственную возможность записать себе в актив победу. Гончаров в очередной раз выбросился и пропустил левый прямой навстречу. Попадание не было критическим, но Евгений потерял равновесие и моментально оказался под оппонентом. Вахаев прижал его к настилу и начал наносить удары сверху. Однако претендент грамотно закрыл голову руками, а затем и вовсе вырвался и сам вышел в гард. Впрочем, и ему из этого положения извлечь ничего не удалось.

В оставшихся трёхминутках Гончаров спокойно перебивал соперника. Так, к середине схватки его преимущество по данному показателю было двухкратным (60 против 30), а к концу предпоследнего раунда — почти трёхкратным (90 на 31). Вахаева же покинули силы, и он практически не двигался. Только в заключительном отрезке Алихан предпринял отчаянную попытку провести тейкдаун, но и здесь успеха не добился.

В этом противостоянии у судей не было выбора, кроме как занять сторону претендента, вернувшего себе пояс ACA спустя три года. Правда, один из арбитров всё же отдал победу чемпиону. Гончаров же, услышав оценки, издал грозный рык и бросился в объятия друга экс-чемпиона мира по боксу Дмитрия Кудряшова. Он также изъявил готовность встретиться с Кириллом Корниловым.

Последний одолел Салимгерея Расулова и вышел в полуфинал Гран-при тяжеловесов. В полутяжёлой категории Леонардо Силва неожиданно оказался сильнее Мурата Гугова. Альберт Туменов, имеющий в активе немалый опыт выступления в UFC, одержал четвёртую победу подряд в ACA над Алтынбеком Мамашовым и пробился в четвёрку сильнейших в полусреднем. Наконец, Алексей Полпудников досрочно завершил встречу с Абдул-Рахманом Дудаевым и стал участником полуфинала Гран-при в полулёгком весе.