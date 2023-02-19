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Арышев: Исмаилов пытается заработать как можно больше, чтобы хватило на безбедную старость

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Боец AMC Fight Nights Дмитрий Арышев поделился мнением о российском бойце Магомеде Исмаилове.
Арышев: Исмаилов пытается заработать как можно больше, чтобы хватило на безбедную старость
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«Он по-прежнему очень хорош. С радостью подрался бы с Магомедом. Но Исмаилов выдвигает такие условия, на которых далеко не все лиги готовы устроить ему поединок.

Магомед продолжает расти медийно, пытается заработать как можно больше, чтобы хватило на безбедную старость. Ведь век бойца не так долог», — сказал Арышев в интервью RT.

Ранее Арышев высказал мнение о возможной продаже AMC Fight Nights Камила Гаджиева основателю ACA Майрбеку Хасиеву.

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