Арышев: уровень конкуренции снизится, если ACA купит Fight Nights
«Эти слухи пошли уже после того, как я подписал соглашение. Но меня это не особо заботит, ведь в договоре указаны конкретные имена. Когда одна лига поглощает другую, снижается уровень конкуренции. Если это всё же случится, буду надеяться, что ACA будет чаще проводить турниры и спортсменам будет где выступать», — заявил Арышев в интервью RT.
Ранее Арышев оценил решение соотечественника Владимира Минеева отправиться в зону специальной военной операции.