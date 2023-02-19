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Арышев: уровень конкуренции снизится, если ACA купит Fight Nights

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Российский боец Дмитрий Арышев высказал мнение о возможной продаже AMC Fight Nights Камила Гаджиева основателю ACA Майрбеку Хасиеву.

«Эти слухи пошли уже после того, как я подписал соглашение. Но меня это не особо заботит, ведь в договоре указаны конкретные имена. Когда одна лига поглощает другую, снижается уровень конкуренции. Если это всё же случится, буду надеяться, что ACA будет чаще проводить турниры и спортсменам будет где выступать», — заявил Арышев в интервью RT.

Ранее Арышев оценил решение соотечественника Владимира Минеева отправиться в зону специальной военной операции.

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