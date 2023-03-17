Борисов победил Керимова и стал чемпионом ACA в легчайшем весе

Российский боец смешанных единоборств Олег Борисов завоевал чемпионский пояс Абсолютного чемпионата Ахмат (АСА) в легчайшей весовой категории.

29-летний атлет из Дагестана в титульном поединке АСА 154 в Краснодаре одержал верх над своим соотечественником Рустамом Керимовым раздельным решением судей.

Россиянин Мухамед Коков победил бразильца Хакрана Диаса и стал временным чемпионом АСА в лёгком весе. Все судьи по итогам схватки единогласно отдали победу бойцу из России.

Керимов потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, на его счету 17 побед. У Борисова 25 побед, шесть поражений, один поединок завершился вничью.

Ранее менеджер Рафаэля Физиева рассказал, в каком случае спортсмен может встретиться с Исламом Махачевым.





