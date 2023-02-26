Гаджиев победил Букуева в главном бою турнира ACA 152
Пятираундовый поединок в наилегчайшем весе завершился победой Гаджиева раздельным решением судей.
Гаджиев записал в свой актив 19-ю победу в ММА. На его счету три поражения. У Букуева 14 побед и три поражения.
Россиянин Расул Албасханов в наилегчайшем весе в соглавном бою вечера победил Рыскулбека Ибраимова из Киргизии единогласным решением судей.
Ранее Джефф Монсон высказался о победе россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC.