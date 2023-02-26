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Гаджиев победил Букуева в главном бою турнира ACA 152

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Российский боец смешанных единоборств Курбан Гаджиев взял верх над своим соотечественником Имраном Букуевым в главной схватке турнира ACA 152 в Грозном.

Пятираундовый поединок в наилегчайшем весе завершился победой Гаджиева раздельным решением судей.

Гаджиев записал в свой актив 19-ю победу в ММА. На его счету три поражения. У Букуева 14 побед и три поражения.

Россиянин Расул Албасханов в наилегчайшем весе в соглавном бою вечера победил Рыскулбека Ибраимова из Киргизии единогласным решением судей.

Ранее Джефф Монсон высказался о победе россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC.

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