Сенсации в Нижнекамске и Минске, два овертайма в Балашихе: как СКА и «Ак Барс» снова оступились, а «Локо» дожал «Витязь»

СКА пропустил четыре шайбы за 409 секунд и уступил минскому «Динамо», а «Ак Барс» позволил «Нефтехимику» отыграться со счёта 0:2 и вырвать в концовке победу. «Локомотив» дважды реализовал большинство в третьем периоде, но сломил сопротивление «Витязя» только во втором овертайме, несмотря на 62 спасения Дмитрия Шикина. А «Салават Юлаев» впервые в нынешнем розыгрыше плей-офф КХЛ сохранил свои ворота в неприкосновенности и победил «Адмирал».

30 сейвов Серебрякова и гол капитана «Салавата»

В отличие от других грандов, «Салават Юлаев» находился в шаге от провала. Уфимцы сенсационно проиграли два из трёх матчей «Адмиралу» и в случае ещё одного поражения оказывались практически в безвыходной ситуации. Ранее в истории КХЛ они семь раз уступали в серии — 1-3 и ни разу не смогли перевернуть ход противостояния. Более того, лишь дважды они сумели хотя бы раз взять верх у соперника и изобразить подобие борьбы за путёвку в следующий раунд.

Понимая это, подопечные Виктора Козлова вышли на лёд арены во Владивостоке сверхмотивированными и дали «Адмиралу» лишь 19 раз побеспокоить Илью Ежова, в то время как сами обрушили на ворота оппонента град бросков. И будь в рамке не великолепный Никита Серебряков, счёт вполне мог быть крупным. Отличные моменты имели совершивший эффектный слалом Александр Хмелевски и прорвавшийся на пятак Сергей Шмелёв, но вратарь действовал выше всяких похвал.

Но всё же и он не смог выстоять под напором второй команды Востока. Менее чем за шесть минут до конца Григорий Панин всё же застал врасплох Серебрякова броском от синей линии. Однако и в этом случае винить Никиту крайне сложно. Артём Пименов и Данил Алалыкин создали трафик на пятаке и помешали голкиперу вовремя среагировать. «Адмирал» полетел отыгрываться, но даже появление шестого полевого хоккеиста не позволило им перевести встречу с овертайма. Ежов отстоял на ноль и сравнялся с лидерами плей-офф по числу «сухарей».

Достижение Билялетдинова и возвращение «Нефтехимика»

Для казанской команды гостевое противостояние с «Нефтехимиком» было особенным по двум причинам. Рекордный, 121-й матч в розыгрыше Кубка Гагарина проводил Зинэтула Билялетдинов, обошедший по этому показателю бывшего наставника «Ак Барса» — Олега Знарка. А Вадим Шипачёв в 900-й раз выходил на лёд в КХЛ. До него эта планка покорялась лишь одному человеку — защитнику «Салавата» Евгению Бирюкову (966). Не хватало лишь победы, практически решавшей исход серии с нижнекамцами.

И поначалу всё шло к тому, что успех всё же будет достигнут. Пусть в первом периоде Александр Судницин и отразил все 15 бросков, но уже в начале второго пропустил дважды за 38 секунд. Сначала Кирилл Петров довершил начатое тем же Шипачёвым и помог Вадиму достичь отметки в 80 передач в плей-офф, а затем Станислав Галиев мощнейшим щелчком прошил вратаря «Нефтехимика».

Но нижнекамцы и не думали сдаваться. Ещё до конца 20-минутки они восстановили равенство усилиями Рауля Якупова и Семёна Кизимова. Причём первый из них стал самым молодым автором гола в плей-офф в истории коллектива (18 лет 259 дней), превзойдя достижение Богдана Якимова (21 год 145 дней). Правда, всего этого могло и не быть, если бы чуть увереннее действовал Тимур Билялов. В первом случае шайба рикошетом от ловушки залетела ему аккурат за шиворот, а во втором — проскользнула между щитков.

В заключительном отрезке с казанцами произошло что-то невероятное. За 20 минут они лишь пять раз побеспокоили Судницина, в то время как Билялову пришлось вступать в игру почти в три раза больше (12:5). Зачастую защитники буквально оставляли его на произвол судьбы и заслуженно пропустили ещё дважды. Сначала Евгений Митякин, а затем и Вячеслав Лещенко оставили не у дел голкипера, помогли «Нефтехимику» одержать волевую победу и сравнять счёт в серии — 2-2.

Отменённый гол Яшкина и феерия «Динамо»

СКА наступил на те же грабли, что и «Ак Барс». Казалось, после двух побед подряд с общим счётом 9:2 петербуржцы дожмут деморализованных минчан и вплотную приблизятся к завоеванию путёвки во второй раунд, которую они неизменно добывали на протяжении предыдущих 12 лет. Но в столице Белоруссии их ждал сокрушительный психологический удар в виде четырёх пропущенных шайб за 6 минут 49 секунд.

До этого момента превосходство СКА не вызывало сомнений. Никита Гусев уже реализовал импровизированный буллит и не только вывел гостей вперёд, но и укрепился на первой строчке гонки бомбардиров с 6 (2 + 4) очками. И тем самым доказал, что отменённый гол Дмитрия Яшкина никоим образом не расстроил коллектив. В середине второго периода арбитры после длительного просмотра всё же определили игру с высоко поднятой клюшкой у чеха.

До сирены оставалось чуть более четверти часа, а СКА продолжал давить. Забегая вперёд, в последнем периоде армейцы почти в три раза превзошли визави как по владению, так и по попаданиям в створ. «Динамо» же терпело и ждало оплошностей противника, за что и было вознаграждено. Лучший ассистент регулярного чемпионата Александр Никишин грубо ошибся с пасом и не только организовал атаку на собственные ворота, но и срезал в них шайбу.

Но с этого злоключения Никишина и СКА только начались. Впоследствии они пропустили ещё трижды, и в двух эпизодах виноват был именно Александр. Сначала он вновь отметился автоголом, а затем отдал неточный пас и дал Нику Меркли поразить пустой створ. В концовке подопечные Романа Ротенберга сумели избежать разгрома благодаря точному попаданию Андрея Педана в неравных составах, но это вряд ли стало серьёзным утешением. Как и в стартовом матче серии, петербуржцы позволили минчанам сотворить невероятное возвращение и серьёзно осложнили себе жизнь. В последний раз они проигрывали дважды в стартовом раунде Кубка Гагарина четыре года назад. Тогда нервы им серьёзно потрепал «Спартак» (4-2).

Три гола в большинстве и два овертайма

Невероятно напряжённой получилась и встреча в Балашихе, хотя предпосылок к этому было немного. Двое суток назад «Локомотив» не оставил камня на камне от «Витязя», отправив в его ворота четыре безответные шайбы, и считался явным фаворитом. Но подопечные Вячеслава Буцаева были с этим не согласны. В первом периоде они устроили штурм владений Даниила Исаева и 18 раз заставляли его демонстрировать своё мастерство. И в одном из эпизодов один из самых надёжных вратарей регулярки дал слабину. Ярослав Бусыгин набросил от синей линии, а оказавшийся на пятаке Скотт Уилсон закрыл голкиперу обзор и помог партнёру стать самым молодым автором гола коллектива в плей-офф (20 лет 21 день).

Но отсутствие опыта сыграло с Бусыгиным злую шутку. Именно два его удаления подряд привели к тому, что «Локомотив» не только восстановил паритет, но и вырвался вперёд. И всё это за 91 секунду. Сначала Степан Никулин, а затем и Денис Алексеев отличились в большинстве, но уже в концовке третьего периода на авансцену вышла спецбригада «Витязя». На этот раз Уилсон сам огорчил Исаева и перевёл игру в овертайм.

В итоге для выявления победителя одной дополнительной 20-минутки оказалось недостаточно. И за это необходимо поблагодарить Дмитрия Шикина, творившего чудеса в рамке. В общей сложности он отразил 62 броска — на 15 больше, чем Исаев. Но спасти «Витязь» от поражения всё же не сумел. На 96-й минуте Рушан Рафиков всё же застал врасплох вратаря и принёс «Локомотиву» третью победу в серии — 3-1.