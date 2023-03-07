Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал победу над СКА

Главный тренер минского «Динамо» высказался о победе своей команды над СКА в четвёртом матче плей-офф КХЛ.

«Понравилось, как сыграла наша команда, показала характер, боевой настрой. Важные голы от Соколова, Горбунова, гол Меркли — важная командная победа, сказал парням в раздевалке после игры, что все отработали отлично, нападающие, защитники, большинство, меньшинство», — цитирует Вудкрофта «Чемпионат».

Встреча проходила на «Минск-Арене» в столице Белоруссии и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Динамо» шайбы забросили Игорь Мартынов, Дмитрий Соколов, Роман Горбунов, Ник Меркли. У СКА отличились Никита Гусев и Андрей Педан.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2.

Пятая игра серии состоится 9 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении своей команды от минского «Динамо» в четвёртом матче плей-офф КХЛ.