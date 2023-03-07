Узнать больше

Шипачёв назвал причины поражения «Ак Барса» в матче с «Нефтехимиком»

Короткая ссылка
Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв высказался о поражении от «Нефтехимика» в матче плей-офф КХЛ (2:4).
Шипачёв назвал причины поражения «Ак Барса» в матче с «Нефтехимиком»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Хотели выиграть, повели 2:0, но упустили своё преимущество. Безобразная игра в большинстве, будем исправляться. Какой момент можно назвать определяющим? Безобразную игру в большинстве. Только её.

Нужно было реализовывать большой штраф? И до этого ребята заработали для нас большинство. Должны были выходить и забивать», — приводит слова Шипачёва пресс-служба клуба.

Благодаря победе «Нефтехимика» счёт в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 9 марта.

Ранее сообщалось, что Шипачёв стал вторым игроком в истории КХЛ, преодолевшим отметку в 900 игр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить