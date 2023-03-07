Шипачёв назвал причины поражения «Ак Барса» в матче с «Нефтехимиком»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв высказался о поражении от «Нефтехимика» в матче плей-офф КХЛ (2:4).

«Хотели выиграть, повели 2:0, но упустили своё преимущество. Безобразная игра в большинстве, будем исправляться. Какой момент можно назвать определяющим? Безобразную игру в большинстве. Только её.

Нужно было реализовывать большой штраф? И до этого ребята заработали для нас большинство. Должны были выходить и забивать», — приводит слова Шипачёва пресс-служба клуба.

Благодаря победе «Нефтехимика» счёт в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 9 марта.

Ранее сообщалось, что Шипачёв стал вторым игроком в истории КХЛ, преодолевшим отметку в 900 игр.