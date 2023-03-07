Дыняк — о поражении от «Нефтехимика»: война ещё не проиграна

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал поражение от «Нефтехимика» в матче плей-офф КХЛ (2:4).

«Какой момент оказался переломным? Сложно сейчас сказать. Если отталкиваться от всей игры, то плохо, что уступили. Но проигран только бой, война ещё не проиграна. У нас есть один день, чтобы разобрать свои ошибки, сделать выводы и идти дальше», — приводит слова нападающего пресс-служба клуба.

В составе победителей отличились Рауль Якупов, Семён Кизимов, Евгений Митякин и Вячеслав Лещенко.

У «Ак Барса» шайбы забросили Кирилл Петров и Станислав Галиев.

Счёт в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 9 марта.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении своей команды.