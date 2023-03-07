Билялетдинов — о поражении от «Нефтехимика»: надо разбираться, откуда берутся ошибки, которые мы не должны допускать
«Мы изначально предполагали, что игра будет непростая. Готовились к этому, но, к сожалению, допустили достаточно много ошибок, которые нам не позволили сыграть так, как мы должны были сыграть. Как упустили преимущество? Не знаю, надо разбираться. Проблема в том, что в целом это были такие ошибки, которые мы не должны допускать», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».
Встреча в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» завершилась со счётом 4:2.
В составе победителей отличились Рауль Якупов, Семён Кизимов, Евгений Митякин и Вячеслав Лещенко.
У «Ак Барса» шайбы забросили Кирилл Петров и Станислав Галиев.
Счёт в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 9 марта.
Ранее главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Ак Барсом» в матче плей-офф КХЛ.