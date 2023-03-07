Билялетдинов — о поражении от «Нефтехимика»: надо разбираться, откуда берутся ошибки, которые мы не должны допускать

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении своей команды в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ с «Нефтехимиком».

«Мы изначально предполагали, что игра будет непростая. Готовились к этому, но, к сожалению, допустили достаточно много ошибок, которые нам не позволили сыграть так, как мы должны были сыграть. Как упустили преимущество? Не знаю, надо разбираться. Проблема в том, что в целом это были такие ошибки, которые мы не должны допускать», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Встреча в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Рауль Якупов, Семён Кизимов, Евгений Митякин и Вячеслав Лещенко.

У «Ак Барса» шайбы забросили Кирилл Петров и Станислав Галиев.

Счёт в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 9 марта.

Ранее главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Ак Барсом» в матче плей-офф КХЛ.