Леонтьев — о победе над «Ак Барсом»: вытащили матч на воле к победе и характере

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Ак Барсом» в матче плей-офф КХЛ (4:2).

«Вернулись в серию, ребята — молодцы. Парни, конечно, красавцы — вытащили с 0:2.

Что касается игры, то мы вытащили матч на воле к победе и характере. Только так и добываются такие тяжёлые победы. Но это ещё не конец — мы отдыхаем и двигаемся дальше», — приводит слова Леонтьева «Чемпионат».

В составе победителей отличились Рауль Якупов, Семён Кизимов, Евгений Митякин и Вячеслав Лещенко. У «Ак Барса» шайбы забросили Кирилл Петров и Станислав Галиев.

Счёт в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 9 марта.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов установил новый рекорд в КХЛ.