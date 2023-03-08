Тренер «Локомотива» Никитин остался доволен победой над «Витязем» в плей-офф КХЛ
«Думаю, что сама протяжённость матча говорит о том, что он был упорный, поэтому довольны, что победили. Считаю, что для наших молодых парней это очень хороший опыт», — приводит слова Никитина РИА Новости.
Игра в Подмосковье в Ледовом дворце «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина завершилась со счётом 3:2 в пользу «Локомотива».
В составе победителей шайбы забросили Степан Никулин, Денис Алексеев, Рушан Рафиков. У «Витязя» отличились Ярослав Бусыгин и Скотт Уилсон.
Счёт в серии стал 3-1 в пользу ярославской команды. Следующая игра пройдёт 9 марта в Ярославле.
Ранее СКА уступил минскому «Динамо» в четвёртом матче плей-офф КХЛ.