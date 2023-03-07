Узнать больше

Ротенберг — о поражении СКА от минского «Динамо»: никто не говорил, что будет легко

Короткая ссылка
Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении своей команды от минского «Динамо» в четвёртом матче плей-офф КХЛ.
Ротенберг — о поражении СКА от минского «Динамо»: никто не говорил, что будет легко
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Ожидали боевой игры, получили боевую игру. Допустили несколько ошибок, бились до конца, разберём ошибки, будем сильнее, вернёмся домой, родные стены нам помогут. Никто не говорил, что будет легко, сильный соперник», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Встреча проходила на «Минск-Арене» в Минске и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Динамо» шайбы забросили Игорь Мартынов, Дмитрий Соколов, Роман Горбунов, Ник Меркли. У СКА отличились Никита Гусев и Андрей Педан.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2.

Пятая игра серии состоится 9 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее «Нефтехимик» победил «Ак Барс» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить