Ротенберг — о поражении СКА от минского «Динамо»: никто не говорил, что будет легко

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении своей команды от минского «Динамо» в четвёртом матче плей-офф КХЛ.

«Ожидали боевой игры, получили боевую игру. Допустили несколько ошибок, бились до конца, разберём ошибки, будем сильнее, вернёмся домой, родные стены нам помогут. Никто не говорил, что будет легко, сильный соперник», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Встреча проходила на «Минск-Арене» в Минске и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Динамо» шайбы забросили Игорь Мартынов, Дмитрий Соколов, Роман Горбунов, Ник Меркли. У СКА отличились Никита Гусев и Андрей Педан.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2.

Пятая игра серии состоится 9 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее «Нефтехимик» победил «Ак Барс» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.