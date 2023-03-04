Фиаско ЦСКА, везение «Металлурга» и победы «Торпедо» и «Авангарда»: чем запомнились матчи первого раунда Кубка Гагарина

52 сейва Александра Самонова и гол Никиты Гуслистова в овертайме помогли «Северстали» выиграть в Москве у ЦСКА, а рикошет от клюшки Георгия Белоусова на 85-й минуте позволил «Металлургу» увезти из Екатеринбурга победу над «Автомобилистом». «Торпедо» дома в начале первого и третьего периодов отличилось по два раза и не оставило шансов «Динамо», а «Авангард» взял верх над «Сибирью» благодаря результативной игре Наиля Якупова и Сергея Толчинского. Чем запомнились вторые матчи первого раунда Кубка Гагарина — в материале RT.

Судьбоносные голы Толчинского и Якупова и признание Мартемьянова

«Авангарду», как и «Салавату Юлаеву» и «Ак Барсу», удалось взять реванш за неожиданное поражение в стартовом матче первого раунда Кубка Гагарина. Пару дней назад омичи уступили «Сибири» в родных стенах в овертайме — 1:2. Но они сделали правильные выводы из произошедшего и во второй встрече не оставили сопернику шансов — 4:1.

Показательно, что Андрей Мартемьянов после финальной сирены раскритиковал подопечных. По его мнению, хозяева полностью доминировали, а его хоккеистам не хватило настроя, в результате чего они уступили большую часть единоборств. Но вопросы вызывают и некоторые тренерские решения, например замена вратаря Антона Красоткина, ставшего одним из главных героев предыдущей встречи, на Дениса Костина.

Первая часть противостояния не предвещала новосибирцам беды. На 15-й минуте Зият Пайгин открыл счёт, но во втором периоде Александр Шаров восстановил равновесие. У поклонников омичей наверняка возникло неприятное чувство дежавю, ведь именно этот нападающий перевёл первый матч в овертайм. В дальнейшем всё развивалось по сценарию «Авангарда». А главными героями стало звено Сергея Толчинского. Сначала Наиль Якупов, воспользовавшись его идеальной передачей, с пятака затолкал шайбу в ворота. А затем уже сам Толчинский поставил точку в красивой комбинации с участием Якупова и Алекса Бродхёрста. Окончательно же всё стало понятно после гола Павла Дедунова.

Дубль Мэйсека и 44 сейва Паскуале

В другой паре на Востоке, напротив, победителя не могли определить 84 минуты. «Автомобилист» и «Металлург» выдали невероятное противостояние с равным количеством моментов и регулярно перехватывали друг у друга инициативу. Дебют остался за магнитогорцами. Они обрушили на ворота оппонента шквал бросков и горели желанием отомстить за осечку в первой игре.

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Поначалу казалось, что шансов у екатеринбуржцев нет. В конце первой трети штурм владений Юхана Маттссона завершился закономерным голом Сергея Коростелёва, который грамотно подставил клюшку на пятаке под мощнейший выстрел Егора Яковлева. А в середине второго периода гости отличились при игре в формате «четыре на четыре». На этот раз они воспользовались наличием свободного пространства и провели стремительную контратаку, увенчанную щелчком Брендана Лайпсика.

Хозяева попали в крайне непростую ситуацию, но в их составе нашёлся спаситель — Брукс Мэйсек. Один из лучших снайперов регулярки в первой встрече промолчал, зато во второй стал автором дубля и порадовал болельщиков своим сильным броском. На 33-й минуте он прошил Эдди Паскуале со средней дистанции. В концовке же Николай Заварухин снял вратаря, и это мгновенно принесло свои плоды. После отличной передачи Стефана Да Косты от правого борта Мэйсек из левого круга не оставил вратарю шансов. А канадец отметился юбилейным, 200-м результативным пасом в КХЛ.

В овертайме уже хозяева владели подавляющим преимуществом. Они нанесли почти три десятка бросков, но так и не сумели снова пробить Паскуале, записавшего себе в актив 44 сейва. Особенно яркое спасение канадец совершил при контратаке соперника три в два, когда Никита Трямкин мог ставить точку. А в эпизоде с выстрелом Алексея Макеева гостей спасла штанга. Тем обиднее, что во втором овертайме «Металлург» вырвал победу благодаря курьёзному автоголу. Яковлев выбросил шайбу от левого борта в направление чужих ворот, но та попала прямо в крюк клюшки Георгию Белоусову и отрикошетила в сетку.

Ошибки Коновалова и Волкова и радость Ларионова

Упорными получились и два матча, прошедшие на Западе. Здесь команды не порадовали зрителей большим количеством моментов и с трудом выгрызали каждый гол. Хотя начало встречи между «Торпедо» и «Динамо» предвещало яркий хоккей. Нижегородцы полностью оставили за собой дебют и уже к седьмой минуте отличились дважды.

Они наказали соперника за первое же удаление, и Владислав Фирстов мощным выстрелом со средней дистанции не оставил шансов Илье Коновалову. Сложилось впечатление, он мог выручить партнёров, но оказался закрыт одним из оппонентов. Вскоре ситуация повторилась уже в равных составах. Теперь голкипер не справился с дальним щелчком Андрея Белевича. Реакция Алексея Кудашова последовала незамедлительно. Он убрал Коновалова со льда и выпустил вместо него Артёма Волкова.

Москвичи, несмотря на столь слабое начало, не развалились и завладели инициативой. Они донельзя упростили свою игру и при любой удобной возможности забрасывали шайбу на пятак. Однако Иван Кульбаков в отличие от визави был практически безошибочен и только за первые два периода совершил 29 сейвов. Пробить его удалось лишь Максиму Джиошвили, но форвард просто обязан был замыкать прострел от левого борта со считаных сантиметров.

Подопечные Игоря Ларионова выдержали штурм и в заключительном периоде добили оппонента. Максим Федотов и Кирилл Воронин отличились с интервалом менее чем в три минуты. И вновь вратарь «Динамо» сыграл не лучшим образом. Волков сначала не справился с дальним броском, а затем отразил шайбу прямо перед собой и позволил оппоненту сыграть на добивании. Правда, в концовке интрига всё-таки ожила благодаря грубости автозаводцев. Федотов получил пять минут за толчок соперника на борт, а Фирстов и Николай Коваленко заработали малые штрафы. В результате гости, сняв вратаря, усилиями Дмитрия Рашевского сократили отставание. Но гол Коваленко в пустой створ сломил их сопротивление. «Торпедо» сравняло счёт в серии.

Два гола Каменева и Григоренко за 44 секунды и 52 спасения Самонова

А вот «Северсталь», занявшая только седьмую строчку на Западе по итогам регулярки, неожиданно на выезде дала бой действующему обладателю трофея. Первый матч завершился уверенной победой ЦСКА, и это настраивало его поклонников на позитивный лад. Но во второй встрече череповчане продемонстрировали, что будут сражаться до конца и не намерены сдаваться заранее.

Тем более что игра началась для них лучше не придумаешь. Уже на пятой минуте гости открыли счёт. Хозяева неудачно провели вбрасывание в чужой зоне, а Александр Суворов перехватил шайбу и убежал с ней к чужим воротам. Остановить рейд белоруса никто не сумел, и он легко переиграл Александра Шарыченкова. Далее подопечные Андрея Разина отошли в глухую оборону и заперлись на своей половине. Армейцам крайне непросто было взламывать защитные ряды оппонента, да и Александр Самонов, проведший немало матчей за сборную России, творил чудеса на последнем рубеже. Например, во второй 20-минутке он отразил 26 бросков по своим владениям.

Но в заключительном периоде класс москвичей всё-таки сказался и они, как и в первом противостоянии, выстрелили дуплетом. Восстановил равновесие на табло Владислав Каменев, из левого круга отправивший шайбу в дальнюю девятку без шансов для Самонова. А спустя всего 44 секунды Михаил Григоренко вывел ЦСКА вперёд, воспользовавшись аккуратной скидкой Максима Мамина. В такой ситуации «Северсталь» вполне могла посыпаться, но команда всего через две минуты вернулась в игру. Армейцы не сумели выбросить шайбу из зоны, и Николай Тимашов отправил её в сетку.

В овертайме красно-синие продолжили владеть подавляющим преимуществом. Они проводили одну опасную атаку за другой и каждый раз стремились завершить её броском. Однако пробить Самонова оказалось нереально. За 20 дополнительных минут он парировал 17 выстрелов, тогда как его визави Шарыченков — два. А сразу после перерыва гости наказали фаворита за расточительность. Никита Гуслистов прошёл защитника на левом крае и нанёс неберущийся щелчок в дальний. Так череповчане сотворили одну из главных сенсаций первого раунда Кубка Гагарина.