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СДК КХЛ объявил наказание Радулову за то, что он спровоцировал драку

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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрел несколько эпизодов встреч первого раунда плей-офф.
СДК КХЛ объявил наказание Радулову за то, что он спровоцировал драку
  • AFP

По итогам инцидента в матче «Ак Барс» — «Нефтехимик», случившегося на 32-й минуте, СДК назначил денежный штраф нападающему казанского клуба Александру Радулову.

По итогам встречи СКА — «Динамо» Минск нападающий гостей Ник Меркли, помимо одноматчевой дисквалификации, был подвергнут наказанию в виде денежного штрафа.

Защитник «Динамо» Дмитрий Дерябин по п. 1.3 ст. 28 дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею) был подвергнут денежному штрафу.

Принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Седрика Пакетта по п. 1.15 ст. 28 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» взял верх над «Нефтехимиком» и сравнял счёт в первом раунде плей-офф КХЛ.

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