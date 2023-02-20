В фанатском секторе: на российского туриста напали на футбольном стадионе в Швейцарии

Россиянин Артём Овсянников подвергся нападению во время матча чемпионата Швейцарии по футболу между «Базелем» и «Серветтом». По словам туриста, он случайно купил билет в фанатский сектор и не делал ничего противоправного — только снимал видео. Это вызвало негативную реакцию у местных болельщиков, которые применили к нему физическую силу. Не дожидаясь финального свистка, молодой человек отправился в полицию и написал заявление. В клубе принесли пострадавшему извинения и заверили, что произошедшее не связано с его национальностью. А известный фанат «Спартака» Олег Семёнов в разговоре с RT выразил мнение, что конфликт, скорее всего, связан с тем, что Овсянников по незнанию нарушил одно из неписаных правил ультрас.

Крайне отрицательные эмоции остались от посещения матча чемпионата Швейцарии по футболу между «Базелем» и «Серветтом» у россиянина Артёма Овсянникова. Молодой человек в качестве туриста приехал в третий по величине город страны из Фрайбурга и решил сходить на стадион «Санкт-Якоб Парк». По его словам, он абсолютно случайно приобрёл билет в фанатский сектор из-за запутанной схемы арены на сайте клуба. Поднявшись на трибуны, он достал телефон и попытался запечатлеть атмосферу, но моментально столкнулся с негативом.

Как рассказал Овсянников, при входе в фан-сектор один из болельщиков со всей силы ударил его по ноге и потребовал удалить ролик. Причём непосредственно во время записи другого ролика в подтрибунном помещении к нему подошёл другой мужчина и попытался выхватить камеру из рук.

«Позднее подошёл ещё один и хотел ударить меня. Он также был возмущён тем, что я говорил на русском на видео. Это был очень расистский поступок. Он тоже применял насилие», — посетовал Артём.

Овсянников подчеркнул, что правдивость его слов могут подтвердить записи с видеокамер, установленных в секторе D2/D3. Кроме того, поблизости находились несколько стюардов, а также продавцы из киосков.

«Самое главное — почему эти болельщики настолько агрессивны? Я этого абсолютно не понимаю. Прошу «Базель» сделать всё возможное, чтобы к ним применили санкции», — добавил молодой человек.

При этом отец пострадавшего, пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников, выразил недоумение, что стюарды поначалу вообще не реагировали на происходящее и пришли на помощь, только когда его сын начал кричать. Сейчас в инциденте разбирается местная полиция.

«Артём ушёл с матча на полчаса раньше и минут 30 провёл в полиции, где всё это описал. Нашлись свидетели, всё было задокументировано. Как Артём сказал, полиция проявила заинтересованность, поэтому он рассчитывает, что дело доведут до конца и виновников оштрафуют», — цитирует Овсянникова-старшего «Р-Спорт».

По словам Евгения, перед сыном в соцсетях уже извинялись другие болельщики «Базеля», а также обычные швейцарцы. Поспешили загладить вину и в клубе. В его пресс-службе причины произошедшего объяснили негласными правилами, установленными в фанатском секторе. Активные болельщики коллектива категорически не приемлют, когда их на трибунах снимают посторонние. Также руководство красно-синих пообещало, что в ближайшее время собственное расследование проведёт департамент безопасности.

Чуть позже «Базель» принёс Овсянникову официальные извинения, заверив, что причиной произошедшего не была его национальность.

«Это связано не с тем, что вы говорите по-русски, а с тем, что вы снимали сначала на трибуне прямо перед виражом, а потом ещё раз — внутри стадиона в «их» секторе. Но это, конечно, не оправдывает никакого насилия. Наша служба безопасности знает об этих событиях и будет анализировать их вместе с полицией», — цитирует текст письма «Спорт-Экспресс».

Чтобы загладить свою вину, «Базель» пригласил молодого человека на одну из ближайших игр команды — на выбор. Посмотреть её он сможет с главной трибуны с кем-то из друзей или знакомых.

«Мы проведём дополнительную разъяснительную работу с сотрудниками нашей службы безопасности на случай подобных инцидентов в будущем и рассмотрим обстоятельства, при которых вам было непонятно, что вы купили билеты в сектор ультрас», — добавили в клубе.

А вот в Госдуме РФ не исключили, что конфликт всё же мог произойти на национальной почве. Депутат Светлана Журова посетовала, что простые россияне, находясь в Европе, сегодня не могут быть уверенными в своей безопасности и рискуют столкнуться с негативом и агрессией.

«Именно по этой причине россиянам отказывают в участии в соревнованиях и рекомендуют не приезжать на них отечественным зрителям. Организаторы не гарантируют им безопасность. Вот такая сейчас обстановка. Но если Швейцария — страна с демократией и законами, то там должны разбираться с этими делами», — подчеркнула Журова.

Впрочем, по мнению известного фаната «Спартака» Олега Семёнова, нападение на Овсянникова никак не связано с его происхождением. Он объяснил, что в большинстве стран мира ультрас не любят, когда посторонние начинают вести съёмку в секторе.

«Вообще непонятно, каким образом он купил туда билет. И если молодой человек не сильно пострадал, ему повезло. Хотя, конечно, везде правила отличаются. Например, в Латинской Америке даже на дерби можно спокойно заходить и делать видео с активными болельщиками. Они не протестуют. Все пляшут и скачут», — заявил Семёнов в разговоре с RT.

Он считает, что предъявившие претензии молодому человеку болельщики не знали, из какой он страны, так что его национальность в данной ситуации не главное.

«Он же не пришёл на трибуны с серпом и молотом или в футболке с надписью «Я русский». Хотя понятно, что везде произошедшее осветят по-своему. Но первичен не язык, на котором он говорил, а сам поступок — проникновение в сектор и попытки включить камеру. Уверен, что с фанатами он общался не по-русски, а потому они не могли догадаться о его национальности», — добавил Семёнов.